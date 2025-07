¿"El frente costero (The Waterfront)" tendrá temporada 2 en Netflix? Esto se sabe hasta ahora Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre si "El frente costero (The Waterfront)" tendrá o no temporada 2 en Netflix.

02 de julio, 2025 | 13.30 ¿"El frente costero (The Waterfront)" tendrá temporada 2 en Netflix? Esto se sabe hasta ahora. Desde su estreno el pasado 19 de junio, El frente costero (The Waterfront) se convirtió en uno de los dramas más vistos del catálogo de Netflix. Esta serie de ocho episodios, creada por Kevin Williamson, el mismo detrás de clásicos del terror como Scream y Sé lo que hicieron el último verano, sigue a una poderosa familia de Carolina del Norte dedicada a la pesca, que debe tomar decisiones arriesgadas para sostener su imperio en crisis. Con una trama cargada de tensiones familiares, crímenes y ambiciones ocultas, la historia cautivó al público tanto en América Latina como en Estados Unidos y España, ubicándose rápidamente en el Top 10 de la plataforma. A continuación te contamos qué se sabe sobre la posibilidad de una temporada 2. ¿"El frente costero" tendrá temporada 2? Hasta el momento, El frente costero no fue renovada oficialmente por Netflix para una temporada 2. La plataforma suele esperar algunas semanas tras el estreno para evaluar el rendimiento de sus contenidos, y en este caso, el interés del público es un buen indicio. La serie ha liderado rankings de visualización en Estados Unidos, lo que podría influir positivamente en la decisión de la plataforma. Netflix no confirmó aún la temporada 2 de El frente costero. Por lo tanto, si bien no hay confirmación oficial, todo parece indicar que la continuidad está sobre la mesa, y que dependerá de cómo evolucione la audiencia global durante las próximas semanas. ¿Qué se sabe sobre una posible temporada 2 de "El frente costero"? Aunque no se anunció formalmente una nueva entrega, Kevin Williamson ya dejó entrever que tiene planes para una segunda parte. Según reveló en una entrevista, la primera temporada se centró principalmente en Cane y su vínculo con su padre Harlan, pero una próxima entrega pondría el foco en Belle Buckley, interpretada por María Bello. Este cambio de eje no solo refrescaría la trama, sino que abriría nuevas tensiones dentro del clan Buckley. Jake Weary, quien interpreta a Cane, también expresó su deseo de seguir con la historia: “El final de la primera temporada da la sensación de que sigue en movimiento porque no querés que se detenga”, dijo a TV Insider. Además, anticipó que le gustaría ver a la familia unida frente a una amenaza común. MÁS INFO Netflix Las mejores 15 series de Netflix de la historia: tienen la mejor crítica De confirmarse, se espera que regresen los principales miembros del reparto: Holt McCallany (Harlan Buckley), María Bello (Belle Buckley), Jake Weary (Cane), Melissa Benoist (Bree), Rafael L. Silva (Shawn), Humberly González (Jenna), Danielle Campbell (Peyton) y Brady Hepner (Diller). Quien no volvería es Topher Grace (Grady), dado que su personaje fue asesinado en el episodio final. En cuanto a la trama, Williamson adelantó que Belle será clave en una posible alianza con la familia Parker, lo que generaría un quiebre con Harlan, su esposo, quien podría sentirse traicionado. “Ven una verdadera colaboración con ella, algo que nunca tendrán con Harlan”, afirmó el creador, y sugirió que el conflicto entre amor, lealtad y poder será el corazón de los nuevos episodios. TWITTER

