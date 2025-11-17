Julieta Zylberberg interpreta a Yiya Murano en la serie sobre su vida.

El influencer Javi Ponzo recomendó en sus redes sociales una serie que no está en Netflix -la plataforma de cine más famosa- sino que se encuentra disponible en Flow. Se trata de Yiya, la creación audiovisual que cuenta la historia de Yiya Murano, una de las asesinas más recordadas de Argentina.

Yiya es una miniserie biográfica de crimen producida por Kuarzo e Idealismo Contenidos para Flow. La historia gira en torno a Yiya Murano, conocida como la primera asesina serial del país, quien estafó y envenenó a sus amigas, ganándose el apodo de la envenenadora de Monserrat.

La ficción cuenta con las actuaciones de Cristina Banegas, Julieta Zylberberg y Pablo Rago, y su estreno se produjo el 13 de noviembre de 2025. "Yiya ya estrenó en Flow (sólo para Argentina, Uruguay y Paraguay) y te aseguro, te va a tener pegado a la pantalla hasta el final. La ficción aborda la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La serie tiene 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, se desarrolla con una mezcla de drama & true crime y el 27 de noviembre estrena un documental", comentó Javi Ponzo sobre esta serie.

La serie se desarrolla en el presente y sigue a un periodista que, mediante una exhaustiva investigación, reconstruye los eventos previos a los crímenes de Yiya Murano. La narrativa revela cómo Murano invitó a sus tres amigas a tomar el té, para luego envenenarlas con cianuro, dando lugar a uno de los casos más notorios del crimen argentino.

Serie Yiya.

Elenco completo de la serie Yiya

Cristina Banegas como Yiya Murano (anciana)

Julieta Zylberberg como Yiya Murano (adulta)

Pablo Rago como Félix

Diego Cremonesi como Carlos

Mónica Antonópulos como Lidia

Cecilia Dopazo como Norma

Carlos Portaluppi como Gonzaga

Laura Novoa como Pochi

Boy Olmi como Juan Luis

Malena Narvay como Daniela

José Giménez Zapiola como Gerardo

Rocío Igarzábal como Alicia

Miguel Ángel Rodríguez como Forense

Fabio Aste como Raúl

Matías Scarvaci como Fiscal

Juan Colucho como Fernández

Nahuel Pirovano como Marquitos (adolescente)

Constantino Lovazano como Marquitos (niño)

Big One como Pintor

Otra opción para ver en Netflix

Netflix sumó a su plataforma una serie que combina crimen, misterio y drama a lo largo de tres temporadas que rápidamente captaron la atención del público. Se trata de Ausente (Absentia en su nombre original), una producción de diez episodios por temporada que mantiene el suspenso de principio a fin.

La ficción fue realizada por Sony Pictures Television Networks para el canal AXN, y se rodó íntegramente en Bulgaria. Dirigida por Oded Ruskin, la serie hizo su debut el 25 de septiembre de 2017 y su protagonista es Stana Katić, quien encarna un papel intenso y complejo que sostiene gran parte de la intriga de la historia.