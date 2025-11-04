Cuáles son los televisores en los que Netflix deja de funcionar en noviembre 2025 para ver series y películas

Netflix deja de actualizarse en algunos dispositivos.

En una medida que afecta a ciertos usuarios en América Latina, y también a buena parte del mundo, la plataforma de streaming Netflix confirmó que dejará de dar soporte a una serie de dispositivos antiguos a partir de noviembre de 2025. El ajuste se enmarca en su estrategia por “ofrecer una experiencia uniforme, segura y de alta calidad”, al dejar atrás equipos que ya no pueden recibir actualizaciones del fabricante.

La fecha límite es el 31 de octubre de 2025, que es el primer día en que ciertos equipos dejarán de tener acceso mediante la app nativa, y los modelos posteriores ya no podrán instalar o ejecutar la versión actualizada de Netflix. Si bien el foco ha estado en los teléfonos móviles, también se detecta que algunos televisores y reproductores antiguos quedan excluidos.

La falta de actualización afecta a televisores y otros dispositivos.

Dispositivos sin actualizaciones de Netflix

Entre los modelos afectados figuran varios smartphones emblemáticos de años anteriores: los Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X (2013 / 2014), LG G4, HTC One M8, Huawei P8 y Asus ZenFone 2. En cuanto a dispositivos iOS, los equipos que quedan fuera son los iPhone 6, 6s, 7, 8 y 8 Plus, el iPhone SE de primera generación, el iPad de quinta generación (2017) y el iPad Pro de primera generación (2015), así como cualquier equipo que no sea compatible con iOS 18.

En el terreno de los televisores, se mencionan marcas como Samsung (modelos Smart TV EOS producidos entre 2012 y 2015), LG y Panasonic (equipos fabricados antes de 2015). En particular, ciertas series de Sony Bravia (como W95, W85, X85 y X9) también quedarían excluidas.

¿Por qué no se podrá ver Netflix en estos dispositivos?

La razón oficial de Netflix es que los dispositivos antiguos ya no pueden recibir las actualizaciones necesarias del fabricante o no son compatibles con las nuevas funciones que exige la aplicación. El resultado práctico: el usuario que tenga uno de esos equipos podrá seguir usando Netflix mediante navegador o dispositivo externo, pero la app nativa en el dispositivo dejará de funcionar o no permitirá actualizaciones futuras.

Para evitar quedarse fuera, la recomendación es revisar la versión del sistema operativo: en Android se exige Android 9.0 o superior y en iOS: iOS 17 o superior. Si no se puede actualizar el equipo, la solución pasa por conectar un dispositivo de streaming externo (como un dongle o reproductor) compatible, o cambiar al televisor o terminal más reciente.