Así es Mango, la película danesa escondida en Netflix de amor, tierra y segundas oportunidades

Estrenada en Netflix en noviembre y bajo la dirección de Mehdi Avaz, la película danesa Mango se posiciona como una verdadera producción de amor, tierra y segundas oportunidades. Protagonizada por la dupla Josephine Park y Dar Salim, el largometraje invita a redescubrir la dulzura de lo simple, a reconciliarse con el pasado y a construir un futuro desde el trabajo y la esperanza, bajo el sol cálido de la comarca malagueña de la Axarquía.

¿De qué se trata Mango?

La trama de Mango gira en torno a Lærke, una arriesgada directora de hotel cuya vida profesional la lleva hasta Málaga para liderar un ambicioso proyecto: construir un resort dentro de una finca de mangos perteneciente a Alex, un hombre con un pasado trágico que lo ata al sitio con raíces más profundas que un simple negocio. En el viaje, además, se suma a Agnes, la joven hija de la protagonista, dando lugar a la necesidad de equilibrar su carrera y su rol como madre, mientras se enfrenta a sus propios deseos y expectativas.

De coproducción entre Dinamarca y España, apoyada por Drive Studios, Rocket Road Pictures y Nordisk Film Distribution, el guion fue escrito por Milad Schwartz Avaz, Karina Dam y Renée Simonsen, lo que aporta distintas voces creativas al relato.

"Mango es una dulce historia que recuerda a Under the Tuscan Sun y otros relatos de redención bajo la influencia de la naturaleza y un ritmo de vida más lento", destacó la crítica de cine Barbara Shulgasser-Parker en Common Sense Media.

La elección de una plantación de mangos tampoco es casual: filmada en fincas reales de la comarca malagueña de la Axarquía, especialmente en Benamocarra en plantaciones de Eurofresh, empresa exportadora de mangos hacia los países nórdicos, la fruta representa un vínculo con la tierra, la paciencia, la dulzura que crece con el tiempo, y la posibilidad de renacer.

Ficha técnica de Mango