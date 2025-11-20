Zoe Gotusso suma nuevos shows en el Margarita Xirgu: comó comprar las entradas para "Pequeños Conciertos"

Tras agotar entradas, Zoe Gotusso sumó tres nuevas fechas a la segunda edición de Pequeños Conciertos en Buenos Aires. La cantante tocará en el Teatro Margarita Xirgú también el 26, 27 de noviembre y 3 de diciembre. Cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitás saber para no perderte una noche íntima llena de música.

Con la dirección artística de Luciana Acuña, estos shows vuelven a proponer un viaje al universo de las canciones de amor en clave de concierto performático: se trata de un encuentro festivo donde música, el baile, la coreografía, espacio y luces se integran en una experiencia escénica viva, sensible y única.

Zoe Gotusso suma nuevos shows en el Margarita Xirgu: comó comprar las entradas para "Pequeños Conciertos"

Durante el show, Zoe logra hacer un recorrido entre las canciones de sus discos y comparte momentos de cercanía con el público. Cada fecha es una experiencia única e irrepetible. Además, se trata de la primera vez que muchos fanáticos pueden escuchar las canciones en vivo de CURSI, su segundo álbum de estudio producido por Cachorro López, que incluye colaboraciones con Bomba Estéreo y Paulinho Moska.

Con dirección musical de Mariano Otero, escenografía de Mariana Tirante y arte visual de Tuchi Galán, Pequeños Conciertos se afianza como una de las propuestas más celebradas del año: 15 funciones agotadas y las tres nuevas fechas para finales de noviembre y diciembre lo demuestran. En esta segunda edición, Zoe Gotusso confirma su madurez artística y su capacidad de generar experiencias que trascienden el formato tradicional del recital, acercándose más al lenguaje de las artes escénicas sin perder su esencia musical.

Zoe Gotusso en Buenos Aires: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Zoe Gostusso tocará la segunda edición de Pequeños Conciertos en el Teatro Margarita Xirgú (Chacabuco 875, CABA). Además de los conciertos de los días 20, 21, 23 de noviembre la artista sumó nuevas fechas el 26 y 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025 a las 20.30. Las entradas están disponibles en la página oficial de Fever. Los precios varían de acuerdo a la ubicación, pero van desde los $50.000 a los $100.000.

Zoe Gotusso suma nuevos shows en el Margarita Xirgu: comó comprar las entradas para "Pequeños Conciertos"

De hacer covers a ganar un Premio Gardel con sus canciones: la carrera de Zoe Gotusso

La trayectoria de la cantante comenzó en 2016, cuando formó junto a Santi Celli el dúo Salvapantallas. Con versiones acústicas y canciones originales, el proyecto superó los 100 millones de reproducciones en YouTube. En menos de tres años, lanzaron SMS, su único álbum de estudio, que les valió dos nominaciones a los Premios Gardel y los llevó a presentarse en más de 50 conciertos en Argentina, Uruguay y Paraguay, cerrando con un memorable show en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

El proyecto terminó en 2019 cuando Zoe inició su carrera solista. Su primer álbum, Mi primer día triste (2020), producido por Juan Campodónico y Diego Mema, marcó un punto de quiebre en su trayectoria y le valió nominaciones a los Latin GRAMMYs a “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Canción Pop/Rock”. Ha conquistado la admiración de artistas y seguidores de todas las generaciones, y ha colaborado con referentes como Leiva, Jorge Drexler, Little Jesus, Javiera Mena, LOUTA, David Lebón, Emmanuel Horvilleur, Lito Vitale, Florián, Conociendo Rusia, El Kuelgue y Bomba Estéreo. Su autenticidad también la llevó a representar marcas como Nike y Levis.

Zoe Gotusso suma nuevos shows en el Margarita Xirgu: comó comprar las entradas para "Pequeños Conciertos"

En 2022, brilló con dos funciones agotadas en el Teatro Gran Rex como parte de su Ganas Tour, que incluyó más de 20 fechas por América Latina y España. En 2023, participó en la iniciativa Conexión Buenos Aires-Madrid y sorprendió como telonera de Coldplay en sus 10 históricos conciertos en el Estadio de River Plate.El 2024 concluyó su segundo disco de estudio,, producido por Cachorro López y Diego Mema, con colaboraciones de artistas como Bomba Estéreo y Paulinho Mosca. En noviembre de ese mismo año, fue telonera de Paul McCartney en Córdoba, su ciudad natal.