"Vuelvo a casa": sorpresa en el folklore por la revelación de La Sole en plena gira de verano

Soledad Pastorutti es una de las artistas que más festivales argentinos recorre en los veranos, dado que siempre es tenida en cuenta para formar parte de las grillas por su pode de convocatoria. De ese modo, en un reciente descargo, la artista contó cómo vivió su presentación en La Chaya, evento multitudinario que tiene lugar en La Rioja.

La cantante oriunda del pueblo santafesino de Arequito compartió un posteo de redes sociales en el que aludió a lo que vivió el su show de La Chaya. Pastorutti se mostró agradecida con su público, después de interactuar con las decenas de miles de personas que había en el recinto donde se desarrolla el mencionado festival.

La Sole terminó su concierto llena de harina, ya que en el evento se estila tirarse ese producto a modo de juego. Si bien los artistas no suelen prestarse a eso, Pastorutti bajó al campo donde estaba el público al final de su show y se dejó llenar de harina y espuma. "Y volvimos a Chayar!!! Qué lindo reencuentro!!! Enharinada y contenta me vuelvo a casa!!! Gracias La Rioja!!! Gracias a todos los que viajaron desde distintos puntos del país!!! Otra fiesta inolvidable con entradas agotadas. Mi fin de semana de gira con final feliz!", escribió La Sole en su posteo.

"Cada verano la certeza se reafirma. La Sole es La Reina de los Festivales!! La más popular y querida de Argentina", "Te amamos Sole los riojanos! Que increíble noche la que compartirte con nosotros" y "Sos increíble!!! Volviendo felices a Córdoba después de un finde hermoso" son algunos de los mensajes que le dejaron a La Sole en su publicación.

La Sole también pasó por Cosquín 2025 y dejó un contundente mensaje

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", pronunció la artista en su show en Cosquín 2025. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

El fuerte descargo de La Sole por la partida de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".