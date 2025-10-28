Vuelve el Woodstock argentino: así será el Festival Daltónica 2025.

Después de tres ediciones que quedaron grabadas en la memoria de quienes las vivieron, el Festival Daltónica regresa con todo. El próximo sábado 8 de noviembre, en Luján (Buenos Aires), se llevará a cabo una nueva edición de este encuentro que combina música independiente, cultura joven y conexión con la naturaleza, en una jornada que promete doce horas de pura energía al aire libre.

Inspirado en el espíritu libre y psicodélico de Woodstock, Daltónica se posiciona como un festival distinto dentro del circuito nacional: sin sponsors invasivos ni estructuras rígidas, invita a disfrutar una experiencia auténtica, donde el público puede llevar lo que quiera y compartir el día entero con su gente, entre bandas en vivo, intervenciones artísticas y una gran fiesta electrónica para cerrar la noche.

El Festival Daltónica regresa luego de tres exitosas ediciones.

Un line-up que celebra la escena independiente

El escenario principal reunirá a algunas de las propuestas más potentes y representativas del nuevo sonido argentino. Entre ellas, se destacan:

Isla Mujeres, una de las bandas más consolidadas del indie nacional, que viene de girar por Europa y México con su disco Barato Ideal, y prepara nuevas canciones con su característico universo sonoro entre la psicodelia y el pop.

Fonso y Las Paritarias, proyecto de Lucas Difonzo, que combina rock, canción argentina y crítica social, con un discurso centrado en la clase trabajadora. Su reciente presentación en Niceto Club con entradas agotadas y su paso por festivales como Primavera Sound o Music Wins los consolidan como una de las grandes promesas del género.

An Espil & 442, fusión de R&B, jazz y rock pesado con una impronta magnética. Tras presentar Laura Polines (2025) en el Teatro Xirgú y el Konex, An Espil vuelve al vivo junto al trío que completa su sonido con groove, virtuosismo y potencia escénica.

Daltónica, anfitriones del encuentro, una banda de rock y blues porteña que mezcla letras filosas con una propuesta cultural más amplia: además del festival, impulsan Radio Daltónica y distintos proyectos de gestión autogestiva. Ale Cares y Los Magos Farciar, con su viaje psicodélico que combina los 60 y 70 con la identidad argentina actual, presentando temas de Pescado 3 y anticipando su nuevo álbum de estudio.

Zenón Pereyra, una de las voces más frescas del pop local, que tras su disco La Cura (2024) y su reciente single X AHÍ, sigue conquistando escenarios y consolidando su perfil como artista de proyección internacional. El cierre estará a cargo de Vicio Fantasía, la fiesta de música house que desde 2023 se convirtió en un fenómeno de culto dentro del circuito electrónico argentino. Con curaduría de Loïc, Signo, Rockets y Pato Mallet, la crew promete un set de alto vuelo antes del lanzamiento de su propio sello, Vicio Fantasía Records, en alianza con el sello parisino Yoyaku.

El Festival Daltónica 2025 propone una jornada inmersiva en el campo, con espacios de descanso, gastronomía y arte. Un encuentro donde la autogestión, la libertad creativa y la conexión colectiva son el eje. Un festival hecho por artistas, para artistas y para el público que busca una experiencia distinta. Daltónica vuelve a encender la mecha de la independencia, el color y la libertad. Las entradas ya se encuentran a la venta.