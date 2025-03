"Un regreso": Furor por el anuncio que ilusiona a los fans del Indio Solari y Los Redondos

"Un regreso": El anuncio que ilusiona a los fans del Indio y Los Redondos.

Uno de los grandes misterios en torno a la mítica banda de rock Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, liderada por el Indio Solari, gira en torno a la separación de sus integrantes. Pero Sergio Dawi, exsaxofonista de Los Redondos desde 1987 hasta su separación en el 2001 y actual miembro de La Kermesse Redonda se animó a hablar y soltó declaraciones inesperadas que ilusionan a los fanáticos rockeros.

En un móvil para Urbana Play, Matías Martín entrevistó a los integrantes de La Kermesse Redonda y deslizó uno de sus deseos como fanático de Los Redondos: "Ellos (La Kermesse Redonda) tocan sin el Indio y sin Skay (Bellinson, excompañero del Indio Solari en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota). Creo que había un pedido generalizado de que se vuelvan a juntar que hoy ya no tiene nadie. No sé ustedes con qué se conforman: una foto, un asado, un encuentro, algo así. Tiene que pasar solo pero sería hermoso que pase, para mí como fan por lo menos".

Fue Sergio Dawi quien tomó la palabra y lanzó una inesperada declaración: "En un momento tuvimos una invitación muy generosa del Indio que fue participar componiendo un tema con "Semilla" (Bucciarelli, ex bajista de Los Redondos) y Walter (Sidoti, ex baterista de Los Redondos) que lo hicimos y se presentó en Gualeguaychú. Y bueno, eso también fue un acercamiento... en la composición, los ensayos". Por su parte, Hernán Aramberri sostuvo: "Y fue un regreso, de alguna manera. Imaginate para Los Fundamentalistas lo que fue el show cuando entraron los originales".

Tras el gesto de sorpresa de Matías Martin y Clemente Cancela, Dawi sumó: "El Indio tuvo el gesto de abrir las puertas y componer un tema que prácticamente no lo habíamos hecho en Los Redondos. Eso fue bárbaro y es una constancia de que todo eso lindo que se generó se puede repetir tomando un mate o comiendo un asado". Aún así, el conductor hizo un guiño al Indio y Skay: "Igual el encuentro es entre ellos dos".

Salió a la luz lo que nunca se vio de la entrevista de Pergolini al Indio: "Trompadas"

Mario Pergolini es una de las personalidades más destacadas de los medios y tiene una entrevista histórica recordada por muchos al Indio Solari en 2016 en el marco del documental Tsunami. Nueve años más tarde, el dueño de Vorterix reveló en su programa Dejá que entre el sol una situación vivida en la nota que tomó la decisión de no publicar y ahora sacó a la luz, lo que causó múltiples reacciones en el ambiente de la música y los fanáticos de Los Redondos.

Sin dudas que la entrevista de Pergolini al Indio Solari es una de las más recordadas e incluso se hicieron varios memes con la frase "y bueno... festejemos" del cantante, luego de que el conductor le pregunte si el show que iba a brindar en Tandil en marzo de 2016 iba a ser el último. Tiempo después, salió a la luz un episodio inesperado que ocurrió en plena nota y sorprendió a más de uno.

"Voy a repetir una frase que dijo El Indio Solari cuando estaba llorando en el documental", lanzó Pergolini en primera instancia mientras se encontraba hablando de otro tema con el panel de su programa Dejá que entre el sol en Vorterix. "Estaba llorando, todos callados. Yo me quedo quieto, lo dejo. No aparece en el documental esto. Es un momento que estoy un poco contando la intimidad", indicó.

"Él se pone a llorar. Se empieza a agarrar la cara. Éramos tres solamente en ese lugar y uno de los camarógrafos no aguanta más. Me mira y me dice 'dale un abrazo'. Y El Indio con la cara agarrándose me dice 'me tocás y te cagó a trompadas'", soltó Pergolini sobre un tenso momento vivido en plena entrevista que despertó risas en el programa por la frase ocurrente del artista. La revelación del conductor fue tendencia en las redes sociales y causó todo tipo de reacciones en los seguidores del ciclo y del exlíder de Los Redondos.