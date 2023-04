The Dark Side of the Moon: experiencia inmersiva con The End en el Luna Park

THE END celebrará el 50 aniversario del lanzamiento de uno de los álbumes de Rock más recordados y vigentes de la historia de la música.

13 de abril, 2023 | 15.00

THE END celebrará el 50 aniversario del lanzamiento de The Dark Side of the Moon.

El próximo 29 de junio en el mítico Estadio Luna Park, en plena oscuridad, comenzarán a sonar los latidos que anuncian The Dark Side of the Moon. Será un show inmersivo, una experiencia musical y sensitiva donde la banda y el público compartirán este especial momento. Los efectos sonoros atravesarán la audiencia, y se cruzarán con la música en vivo, los lasers y las proyecciones visuales. Todo con la misma motivación de disfrutar de la mejor forma esta increíble experiencia sensorial llamada The Dark Side of the Moon. The End realizó en 1991 su primera presentación en vivo buscando transmitir el espíritu de Pink Floyd. Su desembarco en las grandes salas de Buenos Aires se produjo en el 2002 cuando se presentaron por primera vez en el Teatro Coliseo y donde desplegaron un espectáculo con una puesta en escena de características internacionales. A partir de ese entonces la banda llegó al Teatro Gran Rex agotando sus 3.300 localidades, consolidándose además como la banda que mejor transmite el legado de la banda Pink Floyd. THE END dará un show el 29 de junio en el Luna Park. Desde entonces se sucedieron nuevos recitales en el Teatro Gran Rex (20 en total), giras por el interior del país, Chile, Paraguay y Brasil. Además de presentarse en el Estadio Luna Park en noviembre de 2004, agotando localidades. El mismo show se repitió en el Luna Park en octubre de 2005, Rosario (2006), Teatro Coliseo (2007) y en Mendoza (2007 y 2008) a salas llenas. The Dark Side of the Moon se lanzó en Estados Unidos el 1º de marzo de 1973, y después en el Reino Unido el 24 de ese mismo mes. Se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas en el Reino Unido y Europa Occidental. Para el mes siguiente, había recibido el disco de oro, tanto en Estados Unidos como el Reino Unido. El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental, este último inspirado, en parte, por el deterioro mental de Syd Barrett, anterior líder de la banda. Además de su éxito comercial, The Dark Side of the Moon fue aclamado de forma unánime por la crítica y es considerado un hito en la historia del rock, toda la música moderna y la cultura popular. Su vigencia se debe a sus influyentes innovaciones en la grabación de estudio, el gran carácter universal de su concepto y el gran arte de su portada, que ha sido igualmente aclamada como un icono cultural.