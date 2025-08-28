Tensión en la cumbia por lo que salió a decir la hija de Marcos Camino de Los Palmeras: "Cacho fue Maradona"

Silvina Camino habló de su papá y despertó todo tipo de reacciones.

Silvina Camino, hija del fundador del emblemático grupo de cumbia santafesina Los Palmeras, Marcos Camino, habló por primera vez sobre su vínculo con su padre y el impacto de la reciente salida de Cacho Deicas de la banda. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, expresó que “estoy hace rato distanciada de mi papá por elección de él”, y habló de su hija Constanza, quien se pronunció en apoyo al exintegrante, como alguien que “saltó por mí el otro día” .

Qué dijo Silvina Camino sobre su papá y Cacho Deicas

Silvina afirmó que la ruptura con su padre no fue una decisión compartida, sino tomada exclusivamente por él. "La ruptura en la relación fue una elección de su papá", dijo. Haciendo referencia al peso de conflictos no expresados, comentó que “son dolores que arrastra cualquier familia y en Santa Fe se sabe porque es un gran pueblo chico”. Al hablar del rol que jugó Cacho Deicas en la historia reciente de la banda, Silvina destacó: "Cacho fue el Messi o el Maradona que surgió en Los Palmeras y fue la voz inconfundible e irremplazable del grupo, pero el que lo creó fue mi papá". También compartió que mantuvo gestos de solidaridad y apoyo con la familia de Deicas, asegurando que contactó a uno de los hijos del cantante enfermo para saber cómo estaba.

El conflicto fue agravado por rumores sobre declaraciones de Marcos hacia su nieta. Silvina fue contundente al respecto: “Yo me niego a creer que un abuelo pueda hablar así de su nieta” y evitó caer en el enfrentamiento verbal: “No me detengo ahí ni busco a la persona que habla mal de mi hija. Son carencias que puede tener esa persona”. Silvina confesó que prioriza el bienestar de Constanza y su propia salud emocional por sobre el conflicto familiar. “No estoy acostumbrada a mendigar nada”, cerró, marcando límites claros en medio del escándalo.

De esta manera, la interna de Los Palmeras, que comenzó con la salida de Cacho Deicas, se extendió puertas adentro de la familia Camino, donde las heridas no sanadas y las decisiones unilaterales tensionaron aún más el vínculo entre Silvina y su padre, en medio de una disputa que ya excede lo musical para convertirse en un conflicto íntimo y generacional.