El dolor de Pablo Lescano por la tragedia en su recital de Colombia que acabó con una persona muerta: "Muy triste por lo sucedido".

Pablo Lescano publicó un doloroso comunicado en sus redes sociales en referencia a los graves incidentes que ocurrieron durante el recital de Damas Gratis en Colombia en el Movistar Arena que dejaron como saldo a cinco heridos y una persona muerta. Muy angustiado, el cantante se dirigió a su cuenta de Instagram para manifestar su tristeza.

El compositor de cumbia compartió varias capturas de pantalla de mensajes enviados por sus seguidores, pidiéndole disculpas por lo sucedido y enviándole fuerzas. "Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por lo sucedido", escribió Lescano, junto con un emoji de un corazón roto.

"Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, se lamentó uno de sus fanáticos.

"Es una lástima que por unos desadaptados tengamos que pagar todos. Un fuerte abrazo, mi hermano", le escribió otro, mientras otra fan le pidió disculpas "de la vergüenza ajena" que siente con su pueblo por lo ocurrido.

El mensaje de Movistar Arena por la tragedia ocurrida en el recital de Pablo Lescano

El Movistar Arena de Colombia publicó pedido de disculpas en su cuenta de Instagram. "Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden", señalaron.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó: "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación".