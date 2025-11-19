Tall Juan vuelve a Buenos Aires: una noche de punk, psicodelia y raíces latinas en Niceto

Tall Juan en Niceto Club: una noche de punk y psicodelia.

Después de años de construir una carrera singular desde Nueva York, Tall Juan regresa a su ciudad natal para un show íntimo y explosivo en Niceto Club (Lado B) el viernes 21 de noviembre. El músico argentino, nacido en San Antonio de Padua y radicado en Rockaway Beach, vuelve a casa para reconectar con su público local y presentar lo mejor de un catálogo que combina punk urgente, psicodelia cálida y melodías atravesadas por su herencia sudamericana. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Juan Zaballa, la identidad detrás de Tall Juan, empezó a tocar la guitarra a los seis años y encontró en Estados Unidos un nuevo punto de partida creativo. A partir de Olden Goldies, su debut cargado de referencias al punk temprano y a su propio proceso de adaptación al inglés, el músico comenzó a trazar un camino propio bien visceral, emocional y profundamente honesto. Con Atlántico reforzó su vínculo con los sonidos del sur, y en Raccoon Nights abrió una nueva etapa, incorporando pop psicodélico y pulsos de new wave en un sonido más expansivo.

En este regreso, Tall Juan promete un show que atraviesa todas sus versiones. Desde la crudeza punk a la sensibilidad pop y ese espíritu fronterizo que convirtió a su proyecto en un puente entre mundos. Será una noche intensa, emotiva y cercana, donde repasará sus canciones más queridas y adelantará parte del nuevo material que viene gestando. Una oportunidad única para verlo volver al punto donde todo empezó.