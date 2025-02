Standly lanza "Hasta que salga el sol": un álbum para brillar en 2025

El artista chileno Standly, uno de los referentes del género urbano latinoamericano, irrumpe en 2025 con su nuevo álbum Hasta que salga el sol, una propuesta musical que promete consolidar su éxito y conquistar nuevos horizontes. Tras el arrollador éxito de su primer sencillo, Santorini, el cantante presenta un disco repleto de hits que invitan a disfrutar del verano y a conectar con las emociones a través de la música.

Hasta que salga el sol es un álbum que refleja la esencia de Standly: un artista que busca transmitir buena energía y conectar con su público a través de canciones que nacen del corazón. Con ritmos contagiosos y letras que evocan la frescura del verano, el disco invita a vivir un viaje musical lleno de emociones y experiencias.

El álbum cuenta con colaboraciones de lujo que realzan la calidad y el impacto de cada canción. Yeri Mua, Salastkbron y Julianno Sosa se suman a Standly en este proyecto, aportando su talento y estilo único para crear un sonido fresco y vibrante.

Standly se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados del género urbano en Latinoamérica, gracias a su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Su música ha trascendido fronteras, alcanzando los primeros lugares en los rankings de países como España, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú.

El éxito de temas como Vida peligrosa, canción principal de la serie de Netflix Baby Bandito, y Pégate, un hit viral en TikTok, han catapultado a Standly a la escena internacional, consolidando su posición como uno de los referentes del género urbano. A pesar de su éxito, el músico chileno se mantiene humilde y agradecido por las oportunidades que la vida le ha brindado. "Agradecido de la oportunidad que me da Dios… Siempre está la ambición y hay muchas metas todavía por alcanzar, pero en realidad solo hago la música porque me gusta, me expreso. Y si Dios me permite que llegue a todo el mundo, que todos conozcan las canciones de mi carrera musical y cantar cada día. Voy a llegar a lo que Dios me permita", afirma el artista.

Con Hasta que salga el sol, Standly inicia el 2025 con la fuerza de un huracán, decidido a prolongar sus éxitos y a seguir conquistando corazones con su música.

Neo Pistea en Estadio Obras: entradas y precios

Las entradas para el show de Neo Pistea en el Estadio Obras estarán disponibles exclusivamente a través de Coolco desde el 19 de febrero a las 13. El precio de las entradas parte desde los $ 20.000, sin contar el cargo de servicio.

Dado el crecimiento exponencial de la popularidad de Neo Pistea, se recomienda a los fanáticos estar atentos a la venta de entradas y asegurar su lugar lo antes posible. Este concierto será mucho más que un recital: será una celebración del trap argentino y una muestra del talento de uno de sus mayores exponentes.

Neo Pistea ha logrado forjar su camino en la industria con una identidad inconfundible y letras que reflejan la realidad del barrio y la cultura del trap. Ahora, con Culto, lleva su música a un nuevo nivel y promete una noche inolvidable en Obras. Los seguidores del género tienen una cita obligada el 2 de mayo de 2025 para ser parte de este momento histórico.