Sorpresa en música argentina: una histórica cantante se irá del país

Una cantante argentina se irá del país en 2025.

Un ícono de la música argentina hizo un anuncio que causó sorpresa en sus millones de fanáticos, dado que dejará en país este año. Se trata de una famosa cantante que tiene varios hits en su haber, a pesar de haber comenzado su carrera como solista hace solo algunos años.

Emilia Mernes es la artista que se irá de Argentina en 2025, pero por un motivo laboral y de manera temporal: hará una exhaustiva gira por México. "Después de su primera gira el año pasado, la Pop Star llevará su tour a tres de las ciudades más importantes del país para seguir llevando la bandera Argentina con sus imponentes y ultra escénicos shows", reza un comunicado oficial.

"Emilia ha conquistado la escena musical con su estilo único y una carrera que no para de crecer, así lo confirma su gran esperado regreso a México con tres shows en las ciudades más importantes del país: el 28 de agosto en Guadalajara, el 29 en Monterrey y el 31 del mismo mes en Ciudad de México", continúa el informe de prensa, en alusión a las fechas de la Argentina en México. Y sigue: "La cantante entrerriana que emprendió su camino como solista en 2019 con el lanzamiento de Recalienta, se reencontrará con su querido fandom mexicano post MP3 Tour para sacudir la escena, la cual tuvo su punto de conexión más cercano en el tiempo con Perdonarte ¿Para Qué? junto a Los Ángeles Azules".

El año pasado, en su gira .MP3, Emilia recorrió México con siete espectáculos, incluidos dos shows consecutivos que fueron sold out en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y actuaciones con entradas agotadas en Guadalajara, Monterrey, Mérida y León. "Ahora, regresa para volver a emocionar a su público con más momentos excepcionales", cierra el comunicado.

Emilia en vivo.

