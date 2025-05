Show de Lady Gaga en Brasil: a qué hora es y cómo ver el recital gratis desde Argentina

Lady Gaga tocará en Río de Janeiro en la noche del sábado 3 de mayo.

Lady Gaga es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional y este sábado 3 de mayo se presentará en la ciudad de Río de Janeiro en lo que será uno de los eventos más importantes y multitudinarios del 2025. A qué hora empieza el show de la artista estadounidense y cómo ver el recital gratis desde Argentina.

En Río de Janeiro, Brasil, y con entrada libre, el evento promete reunir a una multitud que, según cálculos de la Prefectura local, podría superar los 1,6 millones de personas. La cantante de 39 años llegó el martes al Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão), escoltada por un importante operativo de seguridad. Viajó a bordo de un Boeing 737 MAX 9, con un valor estimado en unos 728 millones de reales, según reportó CNN Brasil.

"Es un gran honor que me pidan cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans en Brasil han sido parte de la sangre vital de los pequeños monstruos. Prepárense para MAYHEM en la playa", escribió Gaga en su cuenta de Instagram al anunciar el show en febrero. El espectáculo, titulado Mayhem on the Beach, se proyecta como uno de los acontecimientos culturales más destacados del año y reforzará la identidad turística y artística de la ciudad, que ya había ganado notoriedad en 2024 con el recital de Madonna en Copacabana, al que asistieron 1.6 millones de personas.

A qué hora arranca el show de Lady Gaga

Se prevé que el show de Lady Gaga en la playa de Copacabana comience a las 21.45 (hora de Argentina). No obstante, desde las 17.30 habrá sets de dos DJs encargados de animar la previa. El sistema de transporte público funcionará con operativos especiales para facilitar el acceso del público.

Por dónde ver el show de Lady Gaga

El concierto será transmitido en vivo por los canales Globo, Multishow y la plataforma Globoplay.

Eladio Carrión vuelve a la Argentina en 2025: cuándo toca, entradas y dónde comprar

El trap latino está de fiesta: Eladio Carrión regresa a la Argentina en el marco de su esperada gira mundial “DON KBRN World Tour”. El artista puertorriqueño, uno de los referentes indiscutidos del género urbano, se presentará el 30 de octubre de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en un show que promete ser una experiencia envolvente y cinematográfica, tal como lo viene demostrando en cada parada de esta ambiciosa gira internacional.

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzó el miércoles 30 de abril a las 10 de la mañana, con la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa BBVA. En tanto, la venta general se habilitará ese mismo miércoles a partir de las 16, a través del sitio oficial del Movistar Arena. Los fans argentinos, conocidos por su pasión incondicional, ya se encuentran en vilo ante la inminente posibilidad de conseguir su entrada para vivir en carne propia el fenómeno Eladio.

Este anuncio se da en medio del furor global por DON KBRN, el sexto álbum de estudio del artista, que ha roto récords desde su lanzamiento. Con una propuesta visual poderosa, colaboraciones de alto calibre y un regreso decidido a las raíces del trap, Eladio sigue consolidando su lugar como una de las voces más auténticas y revolucionarias de la música urbana actual.

El “DON KBRN World Tour” comenzó el 27 de agosto en Carolina del Norte (EE.UU.) y recorrerá más de 30 ciudades de América del Norte y América Latina, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Bogotá, Lima y Ciudad de México, antes de desembarcar en Buenos Aires. Este tour es considerado el más ambicioso de su carrera hasta el momento, y lo posiciona como uno de los artistas más innovadores de la escena urbana internacional.