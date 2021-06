Según un exnovio, todo lo que quiere Britney Spears es ser mamá de una niña

Así lo reveló un exnovio de la cantante Britney Spears, quien cumplirá 40 años en diciembre y estuvo bajo la tutela de su padre desde 2008.

En una inesperada aparición, un exnovio de Britney Spears, aseguró que todo lo que la estrella del pop quiere es ser mamá de una niña, un sueño que ha sido bloqueado porque estuvo "encarcelada en una tutela corrupta y malvada". El hombre no quiso ser identificado porque teme represalias por parte de la familia de la artista.

La fuente le dijo al New York Post que su enojo estalló cuando esta semana escuchó al abogado de Britney, Samuel D. Ingham III, decirle a la corte que la cantante nunca había pedido que se pusiera fin a la curatela. "Ella le pedía cuatro o cinco veces a la semana que terminara la tutela y siempre le daban algún tipo de excusa", aseguró el hombre cuyo testimonio es replicado por la agencia ANSA.

Britney, quien cumplirá 40 años en diciembre, estuvo bajo la tutela de su padre Jamie desde 2008 y de acuerdo con documentos judiciales filtrados recientemente controló no solo la fortuna de 60 millones de dólares de su hija, sino todos los aspectos de su carrera y vida íntima, desde los términos de sus shows en Las Vegas hasta si podría reemplazar los muebles de su cocina. "Le encantaba el control que tenía para lastimar a su propia hija, cien mil por ciento", dijo Britney sobre su padre durante la audiencia virtual de estado en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

La indignación de Britney con el documental Framing Britney Spears

La cantante estadounidense Britney Spears confesó a través de una publicación de Instagram sentirse "avergonzada" por el enfoque del documental Framing Britney Spears, producido por el diario The New York Times, el cual "no pudo terminar de ver en su totalidad". "No vi el documental, pero por lo que vi, me avergonzó la luz en la que me pusieron", escribió la cantante junto a un video en la que se la ve bailando.

Estrenado el 5 de febrero pasado en la plataforma Hulu, el documental recorre su meteórica carrera como artista con foco en el tratamiento amarillista que recibió de los medios y en la batalla que libra contra su padre por su tutela legal. "Lloré durante dos semanas, todavía lloro a veces -agregó- pero hago lo que puedo para tratar de mantener la alegría y bailar me trae alegría".