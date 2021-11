¿Se concretará?: Nicki Nicole promete una cumbia con Los Ángeles Azules

La cantante argentina mostró entusiasmo en hacer una colaboración con el grupo mexicano.

Nicki Nicole es sin lugar a dudas una de las artistas jóvenes de Argentina que más crecimiento tuvo en los últimos años. La joven de 21 años llegó a tocar en vivo en el programa de Jimmy Fallon, a dar un show en el Tiny Desk at Home y sacó su segundo álbum de estudio "Parte de Mi" con reconocidos cantantes como Rauw Alejandro, Mora y Tiago PZK.

Pero Nicki parece no tener techo. Después de su exitoso año en cuanto a lo musical, la cantante busca seguir creando hits y ahora se busca someter a un nuevo desafío: cantar una cumbia.

"Toy para tirarme una cumbia", escribió Nicki Nicole en su cuenta oficial de Twitter y generó expectativa entre sus fanáticos. La joven artista suele atreverse a probar distintos sonidos, sin encasillarse en ninguno puntualmente. Por ejemplo, hizo "Verte", un reggae con Dread Mar I y Bizarrap, y por otro lado "Me has dejado", una balada más nostálgica junto a Delaossa. Ahora, Nicki quiere probar cómo le va con el sonido de la cumbia, muy característico de Argentina. Pero, ¿lo hará sola? Todo indica que no.

"Toy para tirarme una cumbia", escribió Nicki Nicole en su cuenta oficial de Twitter

El posteo de Nicki Nicole recibió una respuesta de la reconocida banda de cumbia, Los Ángeles Azules. El grupo mexicano que cuenta con exitosos temas como "Nunca es suficiente" o "Amor a primera vista" le escribió a la cantante argentina y le dijo: "Si se trata de cumbia nosotros nos apuntamos!".

Sin dudas, a Nicki le interesó la idea, y hasta se puede fantasear con que la colaboración en realidad, ya está grabada. La joven de Rosario retuiteó la respuesta de Los Ángeles Azules y contestó, con entusiasmo: "PERDÓN???? NO SE DIGA MÁS". Todo indica que más temprano que tarde, la cumbia de Nicki Nicole y Los Ángeles Azules podrá escucharse en todas las plataformas.

Shows de Nicki Nicole

La cantante rosarina Nicki Nicole comenzará un tour mundial por más de 30 países, en el que presentará su segundo álbum "Parte de Mi", con dos conciertos en su ciudad natal, uno en Córdoba y dos en el Gran Rex.

Los shows, en los que recorrerá los temas de su nuevo disco que se estrenará el 28 de octubre en todas las plataformas digitales, comenzarán en el Teatro Broadway los días 27 y 29 de noviembre (con localidades agotadas); seguirá en el espacio Quality de Córdoba el 28 de ese mes y terminará el 2021 con dos fechas en el Gran Rex los días 3 y 4 de diciembre.