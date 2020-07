Ringo Starr cumple 80: Las 8 canciones de The Beatles cantadas por él

El célebre integrante de The Beatles Ringo Starr cumple el 7 de julio 80 años pese a que su imagen no los denota. En El Destape recordamos algunas de las canciones en las que además del ritmo de la batería también puso la voz.

“Boys” - Please Please Me

Uno de los íconos de la primera etapa de la banda británica fue también la primera vez que Ringo se animó a cantar. En verdad, es un cover de una canción compuesta por The Shirelles en 1960.

“Ticket To Ride” - Help!

El boleto para viajar que inspiró tantas otras obras es uno de los temas más conocidos de Help!, un magnífico disco de The Beatles. En una era en la que la banda comenzó la experimentación con las variaciones melódicas.

“I Wanna Be Your Man” - With The Beatles

La canción escrita por John Lennon y Paul McCartney para The Rolling Stones tuvo su reversión de los cuatro de Liverpool en la voz del baterista, que además deleitó con su manejo de las baquetas.

“What Goes On” – Rubber Soul

“What goes on in your heart, what goes in my mind” reza la voz de Starr en este beat pegadizo, siempre sin abandonar la batería.

“Yellow Submarine” – Revolver

Uno de los temas más conocidos de la banda, que además tuvo su psicodélica película asociada. “No tenía idea de como hacerlo. Me gustaba el track“, reconoció Ringo sobre este tema que McCartney y Lennon pensaron para él.

“Good Night” – The Beatles

Este bellísimo y apacible tema cierra uno de las obras más bellas de The Bealtes, el disco doble de nombre homónimo, también conocido como The White Album. Compuesto por Lennon como una canción de cuna para su hijo Julian, la voz de Starr le da un toque especial. Además no participa ningún otro Beatle, ya que la música la puso una orquesta armada por el productor George Martin.

“Act Naturally” – Help!

Es una canción escrita por Johnny Russell y Voni Morrison, pero popularizada por la banda británica. Originalmente le lado B de un sencillo, se volvió muy popular entre los fanáticos.

“Octopus’s Garden” – Abbey Road

El segundo y último tema escrito y cantado por Starr para la mítica banda. Fue parte de la última producción conocida por su tapa en la calle Abbey Road. Es un verdadero despliegue de las habilidades de Ringo.