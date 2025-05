Reik y una noche "inolvidable" en el Movistar Arena: el conjunto mexicano volvió para demostrar que su conexión con Argentina es única.

Nació hace 20 años atrás y creó numerosas baladas que se consagraron como hits de la primera década del 2000. Sonaron en todas las radios, musicalizaron eventos y supieron readaptarse a la música actual sin perder su esencia. Pero sobre todo se llevan un gran mérito: conservaron y expandieron a su público en todos sus años de carrera, cosechando una conexión que trasciende fronteras. Estamos hablando de Reik, el grupo mexicano que se presentó en el Movistar Arena este fin de semana en una fecha sold out y con varios momentos que quedaron para el recuerdo.

En medio de su gira Panorama por Latinoamérica, Reik contó con una jornada única en el Movistar Arena el pasado viernes 16 de mayo. Afuera se estaba viviendo el primero de los dos intensos días de lluvia que golpearon a Buenos Aires el fin de semana, pero adentro del recinto de Villa Crespo el tiempo y el clima parecieron pausarse: por poco más de una hora y media, la banda hizo un recorrido por toda su trayectoria. Cantaron sus primeras canciones, con las que llegaron al éxito y sonaban en todas las radios, pasaron por aquellas en las que transicionaron de un género romántico a un sonido más urbano e incluso adelantaron algunos fragmentos de canciones que aún no salieron, como el tema que sacarán en los próximos días junto a la artista argentina, Yami Safdie.

“Gracias por estar aquí esta noche, gracias por invitarnos a regresar tantas veces. Pienso yo, digo yo, donde sea que vayas —shopping, amigos— es un lugar que se siente como en casa. Gracias por tanto amor, por cantar tan bello, se ven divinos desde aquí el escenario”, expresó Bibi, uno de los integrantes de la banda. visiblemente conmovido. Y es que no es para menos: el público argentino y Reik tienen una conexión que trasciende fronteras y teje lazos que duran años.

Desde que arrancó la primera canción, los más de 13 mil presentes se fusionaron con la banda y crearon un show único con momentos inolvidables. Por ejemplo, durante Noviembre sin ti realizaron un fan action que emocionó a Jesús Navarro, el cantante del grupo, quien expresó: "Me van a hacer llorar y yo tengo que seguir cantando". O durante Ya me enteré, dejaron que el público cante acapella la primera parte con un resultado que puso la piel de gallina.

Con una puesta en escena sobria, Reik generó un espacio íntimo en donde pudieron disfrutar de una velada con los fanáticos de siempre. Con canciones clásica como Sabes, Me duele Amarte, Creo en ti, y algunos hists más actuales como Un Año, Me niego a Perderte o Amigos con Derecho, la banda mexicana demostró que saben cómo crear hits. Y que si hasta ahora pudieron recorrer 20 años de carrera solo en ascenso, es porque tienen con qué. Ahora solo queda esperar a una nueva visita al país, no sin antes ser testigos de los nuevos éxitos que sacarán para venir a festejarlos, una vez más, con el público argentino.