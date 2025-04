Raphael dio una noticia que conmocionó de lleno a la música: "Hoy puedo anunciar"

El anuncio de Raphael en torno a su problema de salud.

Raphael es uno de los artistas españoles más reconocidos en la historia de la música no solo por su labor como cantante, sino también como actor. En el último tiempo, estuvo en el centro de la escena por haber revelado que comenzó un tratamiento médico por un linfoma cerebral y rompió el silencio a través de sus redes sociales con un anuncio que conmocionó al ambiente cultural.

El pasado 17 de diciembre de 2024, Raphael impactó al mundo de la música tras sufrir un fallo cerebrovascular mientras grababa una entrevista para el reconocido programa La Revuelta, en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. El artista de 81 años fue rápidamente trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde le practicaron varios estudios y finalmente pudieron determinar que sufre un linfoma cerebral. Su representante indicó que “presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días”.

Raphael es uno de los artistas más reconocidos de habla hispana.

Meses más tarde, Raphael volvió a utilizar sus redes sociales para actualizar su estado de salud. "Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", expresó en primera instancia en un posteo realizado el miércoles 23 de abril.

"Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño", celebró Raphael. Y concluyó: "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo ¡Os quiero mucho!", concluyó. De esta manera, el artista español de 81 años vuelve a los escenarios después de estar alejado por un tiempo por su problema de salud.

Anuncio oficial: Lali Espósito dio la noticia del año y hay sorpresa en la música

Lali Espósito es, sin dudas, una de las artistas más reconocidas del país con una gran actualidad. La cantante viene de atravesar un gran 2024 y en 2025, ya anunció su presentación en el estadio de Vélez Sarsfield, para el 24 y 25 de mayo próximos. Más allá de esto, ahora dio una noticia inesperada respecto a su carrera y sorprendió tanto al ambiente de la música como la televisión, dos rubros donde se destacó -y sigue haciéndolo- a lo largo de los años.

Sin dudas que la carrera de Lali Espósito dio un giro desde la actuación hasta la música, rubro donde desempeña sus actividades actualmente. A pesar de su gran éxito en el género del pop, con recitales efusivos y canciones que vienen quedando en la memoria de sus fanáticos, se reveló una noticia inesperada.

Es que fue confirmada como nueva jurado de La Voz Argentina, el famoso reality show que fue conducido por Marley, pero ahora estará encabezado por Nicolás Occhiato en su edición 2025. A ella se le suma Soledad Pastorutti y queda saber por qué artistas estará conformado el resto del jurado.

"Con su carisma arrollador, su talento indiscutible y una extensa carrera que la posiciona como una de las artistas más queridas, influyentes y populares, Lali regresa a La Voz Argentina", anunció la cuenta oficial del programa que se emite por Telefe. "La alegría es total. Nos volvemos a encontrar gracias a la música", comentó Espósito a través de sus redes sociales.