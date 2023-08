Quién es Ruel, el artista australiano que deslumbró a Elton John y llenó un Vorterix este sábado

La conexión con el público argentino fue, como suele suceder con artistas de diversas índoles, una grata sorpresa para Ruel, que estaba viviendo esta experiencia por primera vez. Los fanáticos corearon cada una de las canciones y la energía en la sala fue incomparable.

Con tan solo 20 años, Ruel se ha convertido en un fenómeno musical que está conquistando corazones en todo el mundo. Su seductor estilo sonoro y una energía magnética sobre el escenario lo catapultaron a la fama. El cantautor australiano hizo su primera visita a Argentina como parte de su gira internacional "4th Wall World Tour" y demostró por qué su nombre resuena fuertemente en la industria musical.

Su presentación en Vorterix

Desde el momento en que las luces del Teatro Vorterix se atenuaron, las primeras notas de "Go On Without Me" inundaron el ambiente entre los estruendosos gritos de los fanáticos. La figura de Ruel, un joven alto con un distintivo mullet, emergió en contraluz. Su energía magnética, su voz aterciopelada, sus melodías precisas y sus letras íntimas cautivaron al público, manteniéndolos hipnotizados en su universo pop hasta el último compás. Este show memorable marcó la primera presentación de Ruel en Argentina, dejando una huella imborrable como parte de su gira internacional "4th Wall World Tour", producida por DF Entertainment. Descrito por nada menos que Elton John como un talento "extraordinario", anoche brilló ante su fervoroso público argentino en un capítulo que apenas comienza.

Quién es Ruel

Su último trabajo fue planificado para ser lanzado en 2020 pero se vio retrasado por la pandemia.

Ruel van Dijk, nacido en el Reino Unido y nacionalizado australiano, escuchó el llamado de la música desde temprana edad. Comenzó su carrera a los 13 años y cosechó su primer sencillo platino "Don't Tell Me" y su primer gran premio, el ARIA al Artista Revelación, a los 16. Decisiones acertadas, como su cover de "Weathered" de Jack Garratt que grabó a los 14 junto a M-Phazes y se volvió viral, lo conectaron con audiencias cada vez más amplias. Con más de dos mil millones de reproducciones en streaming, Ruel se convirtió en uno de los artistas más destacados en lo que muchos consideran el futuro del pop.

"4th Wall" es el fruto de años de arduo trabajo. Originalmente planeado para ser lanzado en 2020, la pandemia se cruzó en su camino, primero como obstáculo y luego como un período introspectivo perfecto para ajustar su propuesta. El álbum trata sobre el crecimiento personal y artístico de Ruel, marcando una evolución en comparación con sus trabajos anteriores, como los EPs "Ready", "Free Time" y "Bright Lights, Red Eyes". Este nuevo álbum representa un momento de madurez artística. "4th Wall" fusiona elementos de diversos géneros para crear paisajes pop con toques de soul y R&B, que encajan perfectamente en la narrativa íntima de las letras. A lo largo de su vertiginoso ascenso a la fama desde una edad muy temprana (ahora con 20 años), Ruel compuso un álbum donde explora los límites entre la realidad y la ficción, inspirado en la icónica película de Jim Carrey, "The Truman Show". Esta influencia está presente incluso en el título del álbum, que hace referencia a la cuarta pared del teatro, la que separa al público del "mundo real" del escenario, y Ruel se propuso romper con estas canciones.