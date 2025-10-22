Peces Raros presentó su nuevo single, Parte del Juego

Peces Raros estrenó nuevo single.

Peces Raros, la banda argentina liderada por Lucio Consolo y Marco Viera, presenta Parte del Juego, su nuevo single en colaboración con Innellea, disponible en todas las plataformas a partir del 10 de octubre de 2025 a través del sello belonging.

El lanzamiento coincide con un show histórico y completamente agotado ante 12.000 personas que tuvo lugar en Mandarine Park, Buenos Aires, el pasado 3 de octubre.

Con más de diez años de trayectoria, cinco discos de estudio y una gira internacional en curso, Peces Raros se consolida como una de las propuestas más originales y de mayor proyección de la escena electrónica de América Latina. Su sonido híbrido —entre la crudeza del rock y la potencia de la electrónica—, atravesado por sintetizadores, guitarras y texturas digitales, redefine los límites de ambos géneros.

Con Parte del Juego, Peces Raros abre un nuevo capítulo en su recorrido. La colaboración con Innellea no solo representa un encuentro de estéticas, sino que también reafirma su vocación de proyectar su música a escala global. El track condensa la intensidad del vivo de Peces Raros con un pulso emocional que trasciende géneros y fronteras.

El estreno en belonging refleja la identidad que la banda ha construido a lo largo de los años: música, movimiento y comunidad en constante expansión. Peces Raros forma parte del sello Gonna Go Records.

Peces Raros

Historia de Peces Raros

Originarios de Argentina, Peces Raros es la unión creativa de Lucio Consolo (voz, sintetizadores, producción) y Marco Viera (voz, guitarra, producción). Desde su formación en 2014, el dúo ha forjado un espacio distintivo dentro de la música latinoamericana, fusionando la angustia y el lirismo del post-punk con el pulso hipnótico del techno. Su sonido se centra tanto en el movimiento como en la atmósfera: es líricamente agudo, rítmicamente potente y sonoramente audaz.

A lo largo de una discografía en expansión que incluye No Gracias (2014), Parte de un Mal Sueño (2016), Anestesia (2018), Dogma (2021) y Artificial (2024), Peces Raros ha pasado del estatus de culto a convertirse en uno de los proyectos experimentales más respetados de Argentina. Su música aborda con frecuencia temas como la desconexión, la transformación y la interfaz entre la humanidad y la tecnología, conceptos que también atraviesan sus potentes presentaciones en vivo.

Tras haber abierto el show de The Chemical Brothers en Buenos Aires en febrero, presentarse en el 25º aniversario del Cosquín Rock y agotar las entradas de Mandarine Park ante 12.000 personas, Peces Raros continúa expandiendo su alcance global con su gira internacional más ambiciosa hasta la fecha.