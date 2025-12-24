EN VIVO
Música

Nahuel Pennisi habló de Mercedes Sosa en FAlklore: "Llegó a mi corazón"

El artista dio a conocer lo que vivió con Mercedes Sosa. Nahuel Pennisi habló de su admiración hacia la ídola del folklore argentino.

24 de diciembre, 2025 | 15.35

Nahuel Pennisi fue parte de la segunda entrega de FAlklore, el ciclo de Mex Urtizberea y Milo J, y allí reveló su vínculo con la música de Mercedes Sosa. El artista indicó lo que sintió la primera vez que escuchó la voz de la Cantora y el antes y después que eso marcó en su relación con el folklore.

Acompañado por figuras emblemátoicas como Yamila Cafrune, Abel Pintos, Rubén Rada y Natalia Pastorutti, Pennisi abrió su corazón al revelar una anécdota de su niñez. "Cuando llegó a mi corazón la voz de Mercedes Sosa, que fue cuando yo tendría 8 o 9 años, fue un antes y un después", reveló el intérprete de canciones como Regresa y Mía.

"Fue tener ganas de hacer lo mismo, de seguir ese camino. Me inspiró mucho. Ella pudo darle a la interpretación un significado tan grande, que lo gracioso es que yo pensaba que había algunas canciones que eran de ella", continuó su descargo el músico de folklore. Y siguió: "Cuando descubrí que ella interpretaba, no podía creer en la transformación que les daba a las canciones. Entonces, a partir de ahí empezó a crecer esa magia, de darle una nueva vida a una canción que ya existe. Eso también es folklore".

MÁS INFO

Se pubicó la grilla del Festival Chayero Sanagasteño 2026

El Festival Chayero Sanagasteño 2026, uno de los principales eventos culturales y artísticos de La Rioja, confirmó la grilla nacional de su próxima edición, que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de enero en la Villa Veraniega de Sanagasta. En el marco de su 51ª edición, la celebración volverá a reunir a vecinos y turistas en torno al folklore, la música popular y las tradiciones más representativas de la provincia.

Mercedes Sosa.

La apertura del festival será el viernes 16 de enero y contará con la actuación estelar de Sergio Galleguillo, una de las voces más reconocidas del folklore argentino, acompañado por el grupo Desakta2 y artistas locales. La programación continuará el sábado 17 de enero con una propuesta diversa que incluirá los shows de Canto 4, Los Kijanoss y Los Herrera, además de la participación de músicos de la escena provincial. La tercera noche tendrá shows de Lázaro Caballero y La LBC, junto a Euge Quevedo.

Las más vistas