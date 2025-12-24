Nahuel Pennisi habló sobre Mercedes Sosa en FAlklore.

Nahuel Pennisi fue parte de la segunda entrega de FAlklore, el ciclo de Mex Urtizberea y Milo J, y allí reveló su vínculo con la música de Mercedes Sosa. El artista indicó lo que sintió la primera vez que escuchó la voz de la Cantora y el antes y después que eso marcó en su relación con el folklore.

Acompañado por figuras emblemátoicas como Yamila Cafrune, Abel Pintos, Rubén Rada y Natalia Pastorutti, Pennisi abrió su corazón al revelar una anécdota de su niñez. "Cuando llegó a mi corazón la voz de Mercedes Sosa, que fue cuando yo tendría 8 o 9 años, fue un antes y un después", reveló el intérprete de canciones como Regresa y Mía.

"Fue tener ganas de hacer lo mismo, de seguir ese camino. Me inspiró mucho. Ella pudo darle a la interpretación un significado tan grande, que lo gracioso es que yo pensaba que había algunas canciones que eran de ella", continuó su descargo el músico de folklore. Y siguió: "Cuando descubrí que ella interpretaba, no podía creer en la transformación que les daba a las canciones. Entonces, a partir de ahí empezó a crecer esa magia, de darle una nueva vida a una canción que ya existe. Eso también es folklore".

Se pubicó la grilla del Festival Chayero Sanagasteño 2026

El Festival Chayero Sanagasteño 2026, uno de los principales eventos culturales y artísticos de La Rioja, confirmó la grilla nacional de su próxima edición, que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de enero en la Villa Veraniega de Sanagasta. En el marco de su 51ª edición, la celebración volverá a reunir a vecinos y turistas en torno al folklore, la música popular y las tradiciones más representativas de la provincia.

La apertura del festival será el viernes 16 de enero y contará con la actuación estelar de Sergio Galleguillo, una de las voces más reconocidas del folklore argentino, acompañado por el grupo Desakta2 y artistas locales. La programación continuará el sábado 17 de enero con una propuesta diversa que incluirá los shows de Canto 4, Los Kijanoss y Los Herrera, además de la participación de músicos de la escena provincial. La tercera noche tendrá shows de Lázaro Caballero y La LBC, junto a Euge Quevedo.