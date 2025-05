"Nada fue planeado, pero todo tenía que pasar": así volvió Indios con 'Artificio', su nuevo disco después de 7 años

"Nada fue planeado, pero todo tenía que pasar": así volvió Indios con 'Artificios', su nuevo disco después de 7 años.

Un mediodía cálido de otoño, en un bar de vinos de Colegiales, entre copas y grabadores encendidos, los chicos de Indios se sientan a hablar con la serenidad de quien sobrevivió a sí mismo. Hace cuatro años que no tocaban juntos, siete que no sacaban un disco. Ahora, con Artificio recién salido del horno, suena a una reencarnación: no como algo completamente nuevo, sino como algo que renace desde lo más propio.

“Lo disfrutamos un montón”, dice Joaquín Vitola, cantante, refiriéndose al proceso de creación del nuevo álbum. Y no lo dice como una frase hecha, porque atrás quedaron los silencios, los desencuentros, la pausa que parecía definitiva. Ahora todo suena a algo que necesitaba volver a pasar.

“Fue un disco que se grabó en poco tiempo, en un par de semanas, todos juntos tocando en vivo, algo que no habíamos hecho nunca”, cuenta Nicolás De Sanctis, voz y guitarra. “Eso le dio esa cosa más rockera, más para adelante.”

El disco -producido por Mateo Rodó y masterizado por Daniel Ovie- se gestó con velocidad pero no con liviandad. Hubo trabajo previo de composición, ensayos, campamentos creativos con amigos músicos. Un desfile de nombres que, aunque no todos terminaron en la lista final de temas, ayudaron a moldear el carácter de Artificio: Miranda Johansen, Esmeralda Escalante de Ainda, Chapi Colombo de Bandalos Chinos, Lautaro Cura y Panchito Villa de Isla de Caras, Facundo Castaño Montoya de El Zar, Luca Bocci, Santi Celli, Chechi de Marcos, Nico Btesh, entre otros. “Son todos amigos”, insisten. Y hay algo de eso en la calidez que envuelve a este nuevo comienzo: la idea de que, para renacer, había que hacerlo entre afectos.

La única colaboración formal en el disco quedó en manos de Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, quien participa en Loco. “Lo sentimos natural”, explican. “Fue una canción que surgió desde otro canal. No fue una colaboración planeada, se dio. Y nos gustó tanto que terminó siendo el primer corte. Una declaración de intenciones”.

El resultado es un disco de 12 canciones con aires nuevos, pero profundamente fiel al ADN de la banda. “Siento que es un disco muy Indios desde el minuto cero”, dice Federico Pellegrini, baterista, con convicción. Hay algo más crudo, más salvaje, pero no por eso menos trabajado. “Besos en la espalda (2019) era más sensual, este es más visceral”, resume Nico.

Las canciones no solo responden a una estética sonora más rockera, sino también a un espíritu explorador. El segundo track del álbum, Viernes a la noche, nació desde el piano y no desde la guitarra, algo poco frecuente en su catálogo y que emociona a Joaco Vítola porque es el instrumento de su vida. Te miento, grabada en un par de horas sobrantes al final de las sesiones, terminó con una guitarra rota pero con un espíritu intacto. “Sentí que estaba grabando un disco como cuando tenía 20. Esa euforia, esa emoción de estar ahí”, dice Federico.

Algo mejor se convirtió en el nuevo favorito de De Sanctis, tal vez por el quiebre inesperado de la canción, donde aparece una especie de rap extraño, denso, con una voz que no muchos fans reconocieron. “Soy yo, pero jugando a ser otro”, explica entre risas. La libertad con la que se permitieron jugar, romper estructuras, abrir las ventanas del estilo, hace de Artificio un manifiesto artístico, más que una simple colección de canciones.

El nombre, claro, no es casual. En un mundo que se empeña en disfrazar lo real, Indios propone su propio artificio: una verdad cuidadosamente construida, pero verdad al fin. El regreso, como ellos lo cuentan, no fue planeado. “No sé bien qué empezó a pasar”, dice Joaquín, “simplemente empezamos a sentir que teníamos ganas”. El click sucedió en la casa de un amigo. Una charla, un brindis, un “che, volvamos”. Tan simple y tan complejo como eso. No fue un regreso dramático. Fue un volver natural. Porque claro, pese a la pausa, la banda nunca dejó de existir.

Y así, después de la explosión de su primer regreso en Niceto -donde hicieron cinco shows sold out- llega la presentación de Artificio en el Complejo C Art Media el 23 de agosto, un venue que cuando ellos empezaron a tocar ni siquiera existía.

Indios vuelve al ruedo con todo: con canciones nuevas, con energía renovada y, en especial, con una certeza que atraviesa el disco entero como una guitarra que se cae al piso y se rompe, pero suena mejor que nunca.

Dónde conseguir entradas para Indios en el Complejo C Art Media

A poco más de un año de su regreso a los escenarios, Indios presenta Artificio, su nuevo y esperado disco. Compuesto por 12 canciones que oscilan entre el rock y el pop, un álbum que se destaca por su sonido fresco, moderno y pegadizo, consolidando una nueva etapa en la trayectoria de la banda. La cita es el 23 de agosto en el Complejo C Art Media y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Livepass.