Murió Juan Ortelli, ex director de Rolling Stone Argentina: tenía 43 años.

La cultura urbana y el periodismo argentino atraviesan un profundo dolor por la muerte de Juan Ortelli, quien falleció este fin de semana a los 43 años por causas naturales. Su colega y amigo Pablo Plotkin confirmó la noticia con un emotivo descargo en redes sociales, donde lo definió como “el gran narrador del rap” y un “periodista purasangre”.

Nacido en 1982 en San Rafael, Mendoza, Ortelli se formó como cronista en los primeros años 2000 y rápidamente se ganó un lugar en los medios gráficos. Su primera gran publicación en Rolling Stone Argentina llegó en 2004: una crónica pionera sobre el surgimiento de las batallas de rap callejeras, cuando todavía no existían fenómenos masivos como la Red Bull Batalla o El Quinto Escalón.

A los 29 años asumió la dirección de la revista, convirtiéndose en uno de los editores más jóvenes en la historia de la publicación. Desde allí impulsó la visibilidad de escenas emergentes, documentando fenómenos de la cultura popular y consolidando un estilo propio, exigente y apasionado.

En la última década, Ortelli se transformó en una referencia ineludible para el rap y el freestyle en español. Fue jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos y cofundador de la Liga Bazooka, un proyecto que fusionó su mirada periodística con la organización de competencias escritas de rap. Paralelamente, trabajaba en un ambicioso libro sobre la historia del rap en español, pensado como obra de referencia para el movimiento.

La partida de Ortelli deja un vacío difícil de llenar. Su legado, sin embargo, perdura en cada crónica, en cada batalla y en la memoria de quienes lo leyeron y compartieron con él la pasión por narrar y vivir la música.

Las emotivas palabras de los artistas y periodistas que despidieron a Juan Ortelli en las redes sociales