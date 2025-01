"Folklore": impacto en el mundo por la elección de la Rolling Stone

Saliò la lista de los mejores álbumes del siglo XXI, según Rolling Stone.

La revista Rolling Stone, reconocida por su prestigio musical, reveló recientemente los 250 álbumes más destacados del siglo XXI. En esta lista, se destacó el impacto y arte de varios proyectos latinos, incluyendo algunos de artistas de Latinoamérica y "Folklore" de Taylor Swift.

Uno de los grandes proyectos que llamó la atención fue el cuarto álbum de Karol G, que ocupó la posición 191. Este álbum fue clave en la consolidación de la artista como una figura internacional y llevó por nombre "Mañana será bonito". La revista destacó la genialidad de los éxitos "Tusa" y "Bichota", y afirmó que Karol G demostró su completo control creativo en este trabajo.

Otra destacada artista en la lista fue Shakira, cuyo álbum "Laundry Service" se ubicó en el top 180. Este álbum fue el trampolín para su entrada en el mercado anglo y mostró su faceta bilingüe. La revista señaló que Shakira logró aprender inglés por sí misma y creó éxitos explosivos que marcaron un hito en la historia de la cultura pop.

El reconocido cantante y compositor Juanes también obtuvo un lugar en esta lista con su proyecto al inicio del siglo XXI. En su álbum, titulado de manera homónima, Juanes encontró una mezcla perfecta entre canciones pop y toques de rock, cumbia y reggae, creando así un sonido alternativo que se convirtió en uno de los pilares de la música latina.

Siguiendo con los representantes de la música urbana, Daddy Yankee también logró entrar en el selecto grupo de los mejores álbumes del siglo. Su disco "El abayarde" se posicionó en el top 130 y fue destacado por ser uno de los pioneros en el género urbano. La revista resaltó que Daddy Yankee presumió la afro latinidad y abrió las puertas a otros mercados.

J Balvin, uno de los artistas más influyentes de los últimos tiempos, logró llegar al top 100 con su álbum "La familia". Este trabajo fue el que presentó a J Balvin como una figura indiscutible en el reguetón y ayudó a popularizar el género fuera del mundo latino. La revista destacó la colaboración con Pharrell en "Safari" y el clásico del reguetón "Ginza" como puntos altos del álbum.

Por último, Bad Bunny, otro exponente de la música urbana, destacó con su proyecto más experimental: "Un verano sin ti". Este álbum demostró la versatilidad del artista al fusionar ritmos y alejarse de las convenciones del género. La revista resaltó la expresión de la realidad de la fama en las letras de Bad Bunny y ubicó su álbum como uno de los más fuertes junto a reconocidos nombres como Taylor Swift y Beyoncé.

"Folklore" de Taylor Swfit es uno de los mejores disco del siglo XXI

Cuáles son 10 mejores álbumes del siglo XXI, según Rolling Stone

La revista Rolling Stone publicò un listado con los 250 mejores álbumes del siglo XXI, destacando aquellos trabajos que han marcado la música en los últimos 25 años por su innovación, impacto cultural y relevancia artística.

10. “Is This It” (2001) – The Strokes

Este álbum revitalizó el rock de guitarras en los años 2000 con su sonido fresco y desenfadado. Is This It de The Strokes influyó en una generación de bandas y sigue siendo una referencia dentro del indie rock. Canciones como “Last Nite”, “Someday” y “Hard to Explain” marcaron una nueva era en la música alternativa.

9. “Un Verano Sin Ti” (2022) – Bad Bunny

El único álbum en español en el top 10, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny es una celebración de la cultura puertorriqueña y del reguetón. Con una fusión de mambo, reguetón y baladas, este disco rompió récords de streaming y fue el primer álbum en español nominado a Álbum del Año en los Grammy. Canciones como “Tití Me Preguntó”, “Me Porto Bonito” y “El Apagón” lo convirtieron en un fenómeno global.

8. “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) – Kanye West

Descrito por Rolling Stone como un álbum monumental, este trabajo de Kanye West combinó hip-hop, rock y música clásica en una producción ambiciosa y grandilocuente. My Beautiful Dark Twisted Fantasy incluye algunos de sus mayores éxitos, como “Power”, “Runaway” y “Monster”, redefiniendo la estética del hip-hop.

7. “SOS” (2022) – SZA

Este álbum consolidó a SZA como una de las voces más originales del R&B contemporáneo. Con un estilo ecléctico que fusiona R&B, pop y rap, SOS aborda temas de amor, desamor y autodescubrimiento. Canciones como “Kill Bill”, “Nobody Gets Me” y “Shirt” la posicionaron como una artista de impacto global.

6. “good kid, m.A.A.d city” (2012) – Kendrick Lamar

Este álbum conceptual de Kendrick Lamar narra su juventud en Compton, California, con un enfoque cinematográfico que combina hip-hop y jazz. good kid, m.A.A.d city es una obra maestra lírica que aborda la violencia, la adicción y la redención, con canciones emblemáticas como “Swimming Pools (Drank)” y “Bitch, Don’t Kill My Vibe”.

5. “Folklore” (2020) – Taylor Swift

Durante la pandemia, Taylor Swift sorprendió con un cambio de estilo, alejándose del pop para adentrarse en un sonido más folk e indie. Folklore es un álbum introspectivo que explora historias ficticias y emociones profundas con una instrumentación delicada. Canciones como “Cardigan”, “Exile” y “The 1″ consolidaron su evolución artística.

4. “Stankonia” (2000) – OutKast

El dúo OutKast revolucionó el hip-hop con este álbum que fusionó funk, gospel, electrónica y rock. Con letras ingeniosas y una producción innovadora, Stankonia presentó éxitos como “Ms. Jackson”, “B.O.B.” y “So Fresh, So Clean”, consolidando a André 3000 y Big Boi como visionarios del género.

3. “Blonde” (2016) – Frank Ocean

Considerado una obra maestra del R&B alternativo, este álbum de Frank Ocean es un viaje introspectivo que explora la identidad, la memoria y la vulnerabilidad emocional. Con un sonido minimalista y una producción atmosférica, Blonde incluye colaboraciones con Beyoncé y André 3000, destacándose temas como “Nikes”, “Pink + White” y “Self Control”.

2. “Kid A” (2000) – Radiohead

Lanzado en el año 2000, este álbum marcó un antes y un después en el rock alternativo con su sonido experimental y abstracto. Radiohead incorporó sintetizadores, ritmos electrónicos y estructuras poco convencionales para crear un trabajo que anticipó la ansiedad y alienación de la era digital. Canciones como “Everything in Its Right Place” y “Idioteque” establecieron un nuevo estándar para la música del nuevo milenio.

1. “Lemonade” (2016) – Beyoncé

Este álbum no solo fue un éxito comercial, sino que se convirtió en un referente cultural y político. Con una narrativa visual impactante y una fusión de géneros que incluyen R&B, rock, country y reggae, Beyoncé abordó temas como la infidelidad, el empoderamiento femenino y la identidad afroamericana. Canciones como “Formation” y “Freedom” resonaron en movimientos sociales, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes de la historia.