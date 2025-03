Francos, contra la CGT antes del paro: "No se pongan en difíciles"

Pocos días después de que la CGT anunciara el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei por las consecuencias de su modelo económico, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó los motivos de la huelga como "ridículos" y cuestionó a la central obrera por "sacar de la galera una huelga que nadie esperaba".

"De nada sirve que nos empecemos a poner en difíciles, sacando de la galera una huelga que nadie esperaba por un hecho que es absolutamente ridículo". dijo Francos en diálogo con Radio Mitre.

Si bien el paro general del jueves 10 de abril tiene entre sus razones el pedido de "paritarias libres" y un "aumento de emergencia a jubilados", Francos circunscribió la protesta al repudio de la central obrera contra la represión del Gobierno del pasado miércoles 12 frente al Congreso. "Que la CGT convoque una huelga porque las fuerzas de seguridad defienden el orden publico. No lo puedo entender. Que me digan otra cosa, pero no eso porque no tiene sentido", planteó.

Para el ministro coordinador, los sindicatos deberían analizar "cómo hacer para generar un sistema laboral que permita a la mitad de los trabajadores argentinos informales ingresar al empleo registrado". "El Estado tiene tal nivel de regulación que no permite que los empresarios blanqueen a una cantidad importante por sus costos", señaló, y después agregó que "en eso deberían estar pensando los representantes gremiales y no en convocar una huelga sosteniendo que hubo represión".

Además, aseguró que la medida de fuerza no tendrá "apoyo popular". "Mi sensación es que no hay acompañamiento social. Un paro de 36 horas... no tiene ninguna lógica", se quejó.

El caso de Pablo Grillo: "Fue un accidente y mala suerte"

Pese a que la movilización del miércoles 12 arrojó 672 heridos, 114 detenidos, involucró a más de 1.000 agentes de seguridad y fue calificada por organismos como "la represión más dura desde el 2001", Francos afirmó que "no hubo violencia" sino "un resguardo del orden público". "Las fuerzas de seguridad nunca son violentas per se", indicó.

También minimizó el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió un impacto de una granada lacrimógena por parte de un gendarme y continúa internado en terapia intensiva. "No estoy diciendo que un accidente como el del fotógrafo esté bien, eso no lo digo, eso fue un accidente y mala suerte. Pero lo que digo es que la reacción de las fuerzas de seguridad es la que tuvo que tener, la planificación del último miércoles fue la adecuada", concluyó.