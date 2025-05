"Muñequita" con voz propia: Della, la nueva revelación del pop.

Con tan solo 19 años, Della irrumpe en la escena musical con una propuesta fresca y poderosa. Su más reciente lanzamiento, Muñequita, no solo presenta una canción cargada de energía pop y lirismo irónico, sino que también despliega un universo visual lúdico y provocador. En el videoclip, la artista se presenta dentro de una caja de muñeca a escala humana, atravesando una transformación estilizada que juega con los estereotipos de lo femenino desde una mirada crítica pero divertida. A través de este concepto, Della propone una reflexión sobre la imagen de la mujer, combinando coreografía, color y una estética cinematográfica que resalta su sello personal.

Nacida en La Lonja, Pilar, Della viene construyendo su camino en la música desde muy joven. Con una sensibilidad pop que mezcla melodías pegadizas con letras honestas, logró conectar con una audiencia que valora su autenticidad. Su presencia escénica, carisma natural y capacidad de emocionar en vivo hacen que cada uno de sus shows sea una experiencia memorable.

“Muñequita” tiene una propuesta visual y conceptual muy fuerte. ¿Cómo surgió la idea de mezclar el juego con la crítica a los estereotipos femeninos?

-Creo que Muñequita, además de explorar el deseo de conquistar a esa persona, también tiene la capacidad de demostrar el poder femenino. En la letra, hay partes como “si me conocés tenes la solución”, “puedo ser tu chica” “solo si me miras”, “aunque tu chance es hoy”... Con estas líneas, que aparecen en varias partes de la canción, quise transmitir en palabras el concepto de “yo ya lo soy todo, simplemente que si me ves, te darías cuenta”. Una como mujer, sabe lo que vale, sabe lo que es y lo que tiene. Me gustó mucho mezclar el juego con el poder femenino.

Tu estilo combina pop moderno con una fuerte carga emocional y estética propia. ¿Cómo fuiste construyendo tu identidad artística a tan corta edad?

-La realidad es que a medida que fui haciendo música y encontrándome en lo artístico, en lo personal y en lo profesional, fui también encontrando una identidad que pudiera representarme en los tres lugares mencionados. Siento que la identidad es muy importante en un artista ya que es el punto clave para diferenciarse y conectar con uno mismo y con su público. Aún así, es algo que sigo construyendo y que lo seguiré haciendo a lo largo de mi carrera.

¿Cómo vivís los shows en vivo y qué sentís al compartir tu música cara a cara con tus fans?

-Los shows en vivo son para mí oportunidades únicas para presentar mi música, presentarme como artista y para que un nuevo público pueda conocerme en vivo y en directo.

Sinceramente, compartir mi música en vivo es lo más lindo de este camino. Me llena el alma. Es un buen rato para conocer y por sobre todo disfrutar.

Recitales y conciertos en mayo 2025: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Lali ofrecerá dos fechas en el Estadio Vélez

La cantante Lali se presentará el sábado 24 y domingo 25 de mayo en el Estadio Vélez, como parte de su nueva gira que repasa los mayores éxitos de su carrera. Además de sus canciones más populares, el show incluirá los recientes lanzamientos Fanático y No me importa, adelantos de su próximo disco de estudio. Estas presentaciones en Vélez serán una oportunidad para ver a una de las artistas más convocantes del pop argentino actual en un formato masivo.

Duki y su proyecto “Ameri” llegan al Movistar Arena

Duki cerrará el mes con dos fechas en el Movistar Arena, el jueves 29 y viernes 30 de mayo. El show estará centrado en Ameri, un álbum que representa un punto de madurez en su carrera. Con colaboraciones internacionales como Bizarrap, Myke Towers y Wiz Khalifa, este trabajo destaca por su introspección lírica y su amplitud sonora. La puesta en escena promete una experiencia que va más allá de lo musical.

Airbag cierra mayo con dos shows en River

El sábado 31 de mayo, Airbag comenzará una serie de dos conciertos en el Estadio River Plate, que se extenderá hasta el 1 de junio. La emblemática banda de los hermanos Sardelli celebrará su trayectoria de más de veinte años con una puesta poderosa y una selección de canciones que repasan todas sus etapas. El evento marcará un nuevo hito en la historia del grupo, que sigue renovando su vínculo con el público y el rock nacional.