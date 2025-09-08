Mamafrica llega a Strummer Bar con la presentación de En un Cumple.

El próximo sábado 11 de octubre a las 20 hs, el escenario de Strummer Bar (Palermo, CABA) se llenará de reggae, groove y celebración: Mamafrica presenta oficialmente su primer disco En un Cumple, acompañado por su banda completa y una lista de invitados especiales que prometen una noche inolvidable.

Sebastián Ford, conocido artísticamente como Mamafrica, es uno de los nombres más frescos de la nueva generación del reggae argentino. Su proyecto, que nació en 2018 de la mano del productor Matías “El Chavez” Méndez, combina reggae clásico con toques de pop, funk, rock y groove, logrando un sonido moderno y pegadizo.

En un Cumple, producido por Méndez y masterizado por Andrés Mayo, es el resultado de años de búsqueda y exploración musical. “Me dediqué a pensar en las cosas que me motivan, mis pensamientos más profundos de amor y cariño, y lo volqué en canciones que son en definitiva una celebración”, explica el artista sobre su reciente lanzamiento, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Cómo será la presentación de Mamafrica en Strummer Bar

La presentación en Palermo incluirá no solo las canciones del disco sino también un repaso por el material previo de Mamafrica y algunas composiciones inéditas. Con su característico estilo fresco, el músico anticipa un show donde la alegría y el baile serán protagonistas.

A lo largo de su carrera, Mamafrica compartió escenario con referentes internacionales como Kenyatta Hill (Culture) y Brinsley Forde (Aswad), además de bandas argentinas de peso como Nonpalidece, Los Cafres, Guasones, Airbag y Estelares. En los últimos dos años también fue parte del Festival Nacional Fortinera Deroense, frente a más de 30 mil espectadores. Las entradas para la presentación de En un Cumple ya están disponibles y pueden conseguirse a través de Tickethoy.