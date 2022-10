Lollapalooza 2023: confirman el line up por día y comienza la venta de los tickets diarios

Lollapalooza Argentina confirmó qué artistas tocarán cada día y desde cuándo se podrán comprar los tickets diarios.

Lollapalooza Argentina reveló qué artistas tocarán cada día en la edición que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de marzo del 2023 en el Hipódromo de San Isidro. Además, confirmó que este viernes comenzará la venta de entradas para cada jornada.

En marzo del 2023 se llevará a cabo la octava edición de Lollapalooza en Argentina y la organización del popular festival empezó a revelar más detalles de su nueva versión. El evento tendrá algunos debuts internacionales muy destacados, como Billie Eilish, Drake y Lil Nas X, y también regresos importantes, tales como los conciertos de Blink-182, Rosalía y Tame Impala.

Cuánto cuestan y cuándo comprar las entradas por día

Lollapalooza Argentina informó que a partir del viernes 14 de octubre desde las 10 se abrirá la venta de tickets diarios. Los mismos tendrá un costo de $20.000 + Service Charge y podrán adquirirse en el siguiente link. Cabe recordar que todavía quedan disponibles abonos a $50.000 + Service Charge. Por otra parte, vale resaltar que los tickets diarios podrán comprarse en hasta 24 cuotas con interés con todas las tarjetas bancarias, mientras que las de American Express de Santander tienen hasta 6 cuotas sin interés.

Quién tocará cada día en el Lollapalooza 2023

Viernes 17

DRAKE / ROSALÍA / ARMIN VAN BUUREN / TRUENO / ALISON WONDERLAND / CHANO / AURORA/ TOVE LO / MARILINA BERTOLDI / DANNY OCEAN / CIGARETTES AFTER SEX / OMAR APOLLO / ALVARO DIAZ / JOHN SUMMIT / DANTE SPINETTA / VILLANO ANTILLANO / YOUNG MIKO / 100 GECS / SUKI WATERHOUSE / GUITARRICADELAFUENTE / OSCU / SILVESTRE Y LA NARANJA / THE CHANGE / FLACA / PLASTILINA / AN ESPIL / PAZ CARRARA / PANTHER / GUILLERMO BERESÑAK / NANI

Sábado 18

BLINK-182 / TAME IMPALA / JANE'S ADDICTION / THE 1975 / JAMIE XX / FRED AGAIN.. / MELANIE MARTINEZ / USTED SEÑALEMELO / MORA / WALLOWS / SOFI TUKKER / YUNGBLUD / PURPLE DISCO MACHINE / BRESH / CATUPECU MACHU / RYAN CASTRO / NAFTA / NORA EN PURE / ELSA Y ELMAR / PAPICHAMP / RUSOWSKY / RALPHIE CHOO / 1915 / KCHIPORROS / BROKE CARREY / DELFINA CAMPOS / MELANIE WILLIAMS & EL CABLOIDE / FLORIAN / ANGELA TORRES / SASSYGGIRL / FRIOLENTO

Domingo 19

BILLIE EILISH / LIL NAS X / MARIA BECERRA / CLAPTONE / KALI UCHIS / DIEGO TORRES / CONAN GRAY / RISE AGAINST / DOMINIC FIKE / POLO & PAN / GORGON CITY / TOKISCHA / CAMI / GERA MX / CALLEJERO FINO / MODEST MOUSE / REI / ROJUU / HOT MILK / MUEREJOVEN / GAUCHITO CLUB / ODD MAMI / JUDELINE / CONNIE ISLA / OH!DULCEARi / LEÓN CORDERO / CAMILÚ / MIA ZETA / SOUI UNO / MORA NAVARRO