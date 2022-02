Lip Sync Assassins Round 2: un jolgorio de glitter, strass y diversidad

Las drag queens Laganja Estranja, Heidi N Closet y LaLa Ri ofrecieron performances cargadas de energía queer y apelaron a la autenticidad en sus discursos.

Eran las seis de la tarde del martes 22 de marzo y los cabellos en tonos fantasía, el olor a glitter y las sombras de ojos de colores estrambóticos inundaban la Avenida Niceto Vega en la fila de ingreso para la batalla drag Lip Sync Assassins Round 2. Al entrar, cientos de personas se agruparon frente al pequeño escenario en el que las divas Laganja Estranja, LaLa Ri y Heidi N Closet desplegarían su presencia escénica, carisma y dotes dancísticos.

El ingreso se dio alrededor de las siete y media, cuando los coloridos fans iniciaron nuevas filas, en este caso para comprar aperitivos y estar listos para el comienzo del show. La pantalla gigante del escenario que anunciaba el inminente espectáculo y las canciones de divas del Pop que se escuchaban fueron un bálsamo para la ansiedad de los espectadores, quienes debieron aguardar hasta pasadas las 21 para el inicio del show.

LaLa Ri fue parte de la décimo tercera temporada de RuPaul's Drag Race.

Ante decenas de teléfonos celulares que buscaban su espacio para capturar el escenario con sus cámaras, la música que sonaba de fondo se apagó. Hubo un apagón y empezó la batalla: Laganja Estranja rompió el hielo con su ya icónico traje en tonos verdes y nudes, repleto de brillos y strass. Al ritmo de Physical de Dua Lipa y con su típica entrada triunfal, en la que salta de una plataforma y cae con las piernas elongadas en el piso, la diva dejó en claro que el público disfrutaría de un show cargado de mucha energía. “A todas las personas trans y no binarias presentes esta noche, las amo. No importa lo que los demás te digan, importa que seas quien sos”, sentenció al final de su presentación, en alusión a la transición de género que comenzó el año pasado.

Heidi N Closet fue quien arribó al escenario luego, con una performance basada en la canción Kill The Lights de Alex Newell, en un outfit animal print con detalles en fucsia. “Quien sos es exactamente quien estás hecho para ser. Siempre sé tú mismo”, enunció la drag queen al cerrar su show, en el que se arrojó al centenar de manos que la reclamaban en el público y fue sostenida por ellas durante parte de su performance. De esa manera, Heidi creó uno de los momentos más épicos de todo el espectáculo.

El rap llegó de la mano de LaLa Ri, que abordó el escenario con un traje que combinaba transparencias con cuero rojo y, por supuesto, mucho brillo. Sally Walker de Iggy Azalea marcó el pulso de la performance de la drag queen que fue alentada por el público al grito de “Lala, Lala, Lala”. Además, LaLa ofició de host de uno de los momentos más álgidos de la noche: la competencia drag entre personas del público.

Laganja Estranja dialogó con El Destape Web sobre su presente artístico.

“Voy a necesitar a cuatro participantes esta noche”, soltó LaLa y la gente comenzó a disputarse la elección de la drag queen, quien con su dedo índice marcaba a quienes quería que pasaran al escenario. Connie, Leila, Rafiero y Fede fueron los elegidos. Cuando LaLa lo solicitó, Work Bitch de Britney Spears comenzó a sonar y cada uno de los espectadores devenidos en concursantes pasó al frente a demostrar por qué debía ganar esa batalla. En una primera instancia Rafiero y Federico quedaron seleccionados por una notoria diferencia en el aplauso del público y finalmente fue el segundo quien obtuvo la coronación como ganador: “Gracias por el apoyo que me dieron esta noche”.

Las tres drags hicieron más presentaciones en solitario, con mashups de canciones como Vogue de Madonna y Toxic de Britney Spears. Otro de los momentos más icónicos de la noche fue cuando Laganja Estranja bajó al público, abrió un pasillo entre el tumulto y lo caminó con el charm que la caracteriza. “Te amo, Buenos Aires. Te amo muchísimo. Me siento muy privilegiada por haber actuado cinco veces en esta ciudad. Es un gran regalo de la vida”, pronunció la diva al finalizar su segunda performance, en la que lució un imponente vestido en tonos verdes manzana, con piedras y strass incrustados y una falda de tules que se quitó antes de meterse entre los espectadores.

Heidi N Closet cobró popularidad tras su participación en la temporada 12 de RuPaul's Drag Race.

How You Like That de BLACKPINK fue la canción que dio cierre al espectáculo, con una performance de las tres drag queens en conjunto. Con la unión como bandera, Laganja Estranja, Heidi N Closet y LaLa Ri se despidieron de un efusivo público que clamaba por ellas.