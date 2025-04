La revelación de Abel Pintos que impactó en el folklore argentino: "Cerveza"

Abel Pintos contó lo que hará en los próximos días.

Abel Pintos está en uno de sus momentos de más auge a nivel laboral, con un gran éxito en cada recinto donde se presenta a nivel nacional e internacional. De ese modo, el músico dio a conocer lo que hará en relación al futuro cercano de sus fechas de recitales.

El intérprete de hits como De Solo Vivir y La Llave es muy cercano a sus millones de seguidores de Instagram y fue en esa red social en la que se pronunció sobre sus próximos shows, desde la cocina de su casa. "Hola, qué tal. Los saludo con un matecito y antes de ponerme a cocinar les quiero recordar que el viernes que viene soy parte de La Semana de la Cerveza en Paysandú. Uruguay", comenzó Pintos.

"Eso es el vienes 18. Y el sábado 19 voy a estar en Estación Belgrano de Santa Fe, quedan muy poquitas entradas. Ahí nos vemos. Que tengan una hermosa noche de sábado y un hermoso domingo, besos", concluyó su descargo el artista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Acto seguido, compartió los flyers de sus próximos recitales y los links para aquellos que quieran sacar sus entradas.

El anuncio de Abel Pintos sobre su nuevo cover

"Mi versión de Eres, bellísima canción de Café Tacvba que interpreto con mucho respeto y todo el amor. Producida por Mateo Rodo esta intención querrá encontrar un espacio en ustedes, como lo hizo en mi corazón", escribió el artista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Y siguió: "Ya me contarán cómo le fue en ese viaje. Dejo el link del pre save en la bio. Les deseo paz en sus corazones. Nos vemos en la música".

Abel Pintos.

Abel Pintos habló sin tapujos contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Abel Pintos, sobre el desastre climático en su Bahía Blanca natal

"Es una desolación absoluta, no lo pueden creer. Mi mamá vive en el pleno centro, estuvo dos días encerrada en el departamento, recién hoy salió. Camina por las calles de una ciudad que no la reconoce, porque los comercios están destruidos. Pero sobre todo la gente...", dijo el folklorista en una entrevista con TN, que se quebró. Y continuó: "Gente que literalmente lo perdió todo, que está desaparecida y quienes están bien, sufrieron daños grandes al lado de todo lo que pasó. Con el alma rota, porque son tus vecinos. Es muy difícil".