La Plata será sede de la gran final del Festival de la Música Italiana 2025

La ciudad de La Plata se prepara para recibir la gran final de la VIII edición del Festival de la Música Italiana, un evento que se ha convertido en una referencia cultural para artistas de todo el país y del exterior. La cita será el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metro (calle 4 entre 51 y 53), con entradas disponibles al público en general.

Este año, el festival alcanzó un récord de 128 participantes, que viajarán desde distintas provincias argentinas e incluso desde el exterior para competir por el primer premio: un viaje con todo pago a Italia en mayo de 2026. Allí, el ganador actuará como artista central en el espectáculo “Italia Argentina Canta in Festival”, ofrecerá una conferencia de prensa en el Parlamento Italiano y participará en diversas actividades culturales.

Las actividades comenzarán el 9 y 10 de octubre, con las semifinales también en el Teatro Metro. Además de interpretar clásicos de la música italiana, los artistas serán parte de entrevistas, sesiones fotográficas y producciones audiovisuales, en una experiencia integral que combina arte y formación profesional.

El jurado estará presidido por Odino Faccia, cantante y artista tres veces postulado al Premio Nobel de la Paz, conocido por su compromiso con la inclusión social y la paz. Lo acompañarán figuras como Giorgio Luna, director musical del Festival; Maite Urbiztondo, ganadora de la edición 2016; y Silvana Condoluci, segunda ganadora en 2017. Por primera vez, se sumarán como jurados artistas que fueron finalistas o ganadores en ediciones anteriores, quienes también compartirán su música en el escenario.

Con una puesta en escena inspirada en el Festival de San Remo, el evento no solo busca destacar voces en lengua italiana, sino también reforzar el lazo cultural entre Argentina e Italia. En ese sentido, La Plata no es una sede más: fue declarada oficialmente como Capital de la Música Italiana y del Emigrante Italiano.

Las entradas para la gala final ya están disponibles en la web, por teléfono al 011 6380-2002, o en la boletería del Teatro Metro, de lunes a sábados de 10 a 19 horas.