Bancate Ese Defecto de Charly García fue interpretada en La Voz Argentina.

El hit Bancate Ese Defecto de Charly García está en tendencias en estas horas como consecuencia de la imponente interpretación de esa pieza en La Voz Argentina. La participante Valentina Otero puso su voz al servicio de la creación de García y cautivó a todos los espectadores de Telefe con su propuesta.

Bancate Ese Defecto pertenece a Clics Modernos, icónico disco de Charly García publicado en 1983 y se trata de una de las piezas más resonantes de ese material, que contiene otros famosos temas como Nos Siguen Pegando Abajo y Los Dinosaurios. Tal es la influencia de esta canción que ayer causó furor en La Voz Argentina que varios periodistas musicales y expertos en rock argentino analizaron tanto la letra como la música.

El músico Sebastián Furman advirtió en Blender que la introducción de Bancate Ese Defecto tiene influencias latinas y en ella se destacan los acordes mayores, es decir, los que suenan más alegres. Asimismo, desde la primera estrofa Charly pasa a un acorde suspendido, lo que genera la sensación de tensión en el oyente. Esto puede entenderse como recurso musical para evidenciar lo que pasaba durante la dictadura: la introducción alude a la vida aparentemente normal de la gente, alegre entre otras cosas por el Mundial del 78, mientras que los acordes suspendidos ocurrían las peores aberraciones en la clandestinidad.

En Rolling Stone colocaron a Bancate Ese Defecto en el puesto 27 de las mejores canciones de Charly García y, sobre ella, sostuvieron: "La leyenda del origen de esta composición, entonces, tiene la impronta de la autoayuda: la epifanía adolescente del artista al descubrir que podía usar a favor la extraña pigmentación de su bigote. Maestro en el arte de mezclar lo público y lo privado en épocas de represión, Charly reivindica aquí la imperfección y fustiga la moda creciente de la cirugía estética, sobre una base que podría ser un puente entre los años progresivos y la New Wave".

Bancate Ese Defecto fue analizada también por el medio Last.fm en 2008, en cuya reseña escribieron: "Una canción increiblemente latina y salsera, con un ritmo pop y rock, y diciendonos un mensaje tan crudo como que aunque pretendamos mejorar el defecto, seguiremos siendo raros. Una de las letras más geniales jamás escritas por Charly, autocritica la sociedad no solo argentina sino Latinoamericana en toda su dimensión. Porque por más que bailemos, nos maquillemos, o nos operemos, siempre tendremos esa marca encima de ser conquistados, de ser colonizados, y en el caso especifico de la Argentina de 1983, de haber pasado por un periodo tristisimo de muchos años que ahora entrados los 80s se estaba tratando de borrar de una forma bastante rara".

Charly García.

Bancate Ese Defecto, por Valentina Otero en La Voz Argentina 2025

La participante del Team Lali se enfrentó a Alan Lez en un knock-out en el que él interpretó Cuando Pase el Temblor de Soda Stereo y ella, Bancate Ese Defecto de Charly García. Si bien Espósito decidió quedarse con Lez en su equipo, todos los jurados destacaron las presentaciones de ambos y fue así que Soledad Pastorutti decidió robar a Valentina, por lo que continuará en el show de Telefe.

La interpretación de Valentina Otero de Bancate Ese Defecto fue súper enérgica, con una potencia escénica y vocal que despeinó al jurado y un nivel interpretativo muy pulido, con la carga teatral necesaria para transmitir el mensaje crítico y sarcástico de Charly García en su creación.