Una zamba popular tiene una tremenda historia detrás de su composición.

El folklore argentino tiene decenas de piezas icónicas, reconocidas por todos, en cuyas letras esconden historias fuertes e inimaginables en la sociedad actual. Así es el caso de una zamba popular del repertorio autóctono argentino, escrita por un femicida que fue absuelto de toda culpa por sus contactos en el poder.

La zamba en cuestión es La López Pereyra, interpretada por muchos emblemas del folklore como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Los Chalchaleros y Jorge Cafrune. El autor de la misma fue Artiodoro Cresseri, quien estrenó la pieza en 1910 y se la dedicó a su difunta esposa.

El influencer Santiago Tucumán reveló en su cuenta de TikTok que el músico discutió muy fuerte con su esposa una noche y que el evento terminó con el asesinato de la mujer. Como Cresseri tenía buena relación con el juez Carlos López Pereyra, bajo la carátula de "emoción violenta" quedó sin cargo alguno tras haber matado a su esposa. Cuando le escribió una canción a la memoria de su cónyuge, tituló a la zamba con el apellido del juez que lo dejó en libertad.

La canción permaneció vigente a pesar del correr de las décadas, gracias a las interpretaciones de artistas consagrados, muchos de los cuales desconocían el origen de la canción y pensaban que se trataba de una zamba de desamor más.

Letra completa de la zamba La López Pereyra

Yo quisiera olvidarte

Me es imposible

Mi bien, mi bien

Tu imagen me persigue

Tuya es mi vida

Mi amor también

Y cuando pensativo

Yo solo estoy

Deliro con la falsía

Con que ha pagado

Tu amor, tu amor

Deliro con la falsía

Con que ha pagado

Tu amor, tu amor

Yo quisiera tenerte

A mi lado todo el día

De mis ocultos amores

Paloma, te contaría

Pero, es inútil mi anhelo

Jamás, jamás

Vivo sólo para amarte

Callado y triste

Llorar, llorar

Vivo sólo para amarte

Callado y triste

Llorar, llorar

Yo bien sé que no me quieres

Pero eso no es un motivo

Me privas de tus mirada'

Mi alma y sin ella no vivo

Voy a esconderme a una selva sólo a llorar

Pueda ser que en mi destierro

Tus ojos negros pueda olvidar

Pueda ser que en mi destierro

Tus ojos negros pueda olvidar

Un día, de mañanita

Al cielo azul miré, miré

Contemplando las estrellas

A la más bella le pregunté

Si ella era la que alumbraba

Mi amor, mi amor

Para pedir por ella

Al Dios piadoso, resignación (se acaba)

Para pedir por ella

Al Dios piadoso, resignación