El folklore argentino tiene decenas de piezas icónicas, reconocidas por todos, en cuyas letras esconden historias fuertes e inimaginables en la sociedad actual. Así es el caso de una zamba popular del repertorio autóctono argentino, escrita por un femicida que fue absuelto de toda culpa por sus contactos en el poder.
La zamba en cuestión es La López Pereyra, interpretada por muchos emblemas del folklore como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Los Chalchaleros y Jorge Cafrune. El autor de la misma fue Artiodoro Cresseri, quien estrenó la pieza en 1910 y se la dedicó a su difunta esposa.
El influencer Santiago Tucumán reveló en su cuenta de TikTok que el músico discutió muy fuerte con su esposa una noche y que el evento terminó con el asesinato de la mujer. Como Cresseri tenía buena relación con el juez Carlos López Pereyra, bajo la carátula de "emoción violenta" quedó sin cargo alguno tras haber matado a su esposa. Cuando le escribió una canción a la memoria de su cónyuge, tituló a la zamba con el apellido del juez que lo dejó en libertad.
La canción permaneció vigente a pesar del correr de las décadas, gracias a las interpretaciones de artistas consagrados, muchos de los cuales desconocían el origen de la canción y pensaban que se trataba de una zamba de desamor más.
Letra completa de la zamba La López Pereyra
Yo quisiera olvidarte
Me es imposible
Mi bien, mi bien
Tu imagen me persigue
Tuya es mi vida
Mi amor también
Y cuando pensativo
Yo solo estoy
Deliro con la falsía
Con que ha pagado
Tu amor, tu amor
Deliro con la falsía
Con que ha pagado
Tu amor, tu amor
Yo quisiera tenerte
A mi lado todo el día
De mis ocultos amores
Paloma, te contaría
Pero, es inútil mi anhelo
Jamás, jamás
Vivo sólo para amarte
Callado y triste
Llorar, llorar
Vivo sólo para amarte
Callado y triste
Llorar, llorar
Yo bien sé que no me quieres
Pero eso no es un motivo
Me privas de tus mirada'
Mi alma y sin ella no vivo
Voy a esconderme a una selva sólo a llorar
Pueda ser que en mi destierro
Tus ojos negros pueda olvidar
Pueda ser que en mi destierro
Tus ojos negros pueda olvidar
Un día, de mañanita
Al cielo azul miré, miré
Contemplando las estrellas
A la más bella le pregunté
Si ella era la que alumbraba
Mi amor, mi amor
Para pedir por ella
Al Dios piadoso, resignación (se acaba)
Para pedir por ella
Al Dios piadoso, resignación