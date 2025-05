La Fanfarria del Capitán festeja sus 20 años en Niceto: "Nuestro estilo de música es el ADN del encuentro"

Con 20 años de trayectoria, y giras verdaderamente mundiales (China, Kosovo, los Balcanes), La Fanfarria del Capitán celebrará la multiculturalidad este jueves 8 de mayo con un imperdible show en Niceto Club. "Tenemos un guiso de canciones de todo el mundo. Entonces esto no es mainstream porque no es pop, pero sí es mainstream desde nuestro lado. Porque son canciones que te resuenan", analizó Victoria Cornejo, cantante de La Fanfarria, en diálogo con El Destape.

Este 2025 cumplen 20 años en los que giraron literalmente por todo el mundo. ¿Imaginaban que así sería su vida cuando empezaron?

Es algo inevitable, cuando tenés el compromiso por algo no hay un destino que no sea posible. Lo hacés porque lo amás, porque es tu pasión y porque una cosa también va llevando a la otra. Antes trabajábamos cada uno en un trabajo con sueldo, pero cuando empezamos a girar ya no lo podíamos hacer porque pasábamos mucho tiempo fuera de Argentina. Hemos llegado a pasar 7, 8 meses fuera de casa sin parar. Entonces ahí ya no podíamos mantener un trabajo fijo. Y eso es como que se fue dando.

La Fanfarria del Capitán tocará este jueves 8 de mayo en Niceto Club.

Su música se diferencia por sumar ritmos y sonidos de muchas culturas muy diferentes. ¿Cómo llegaron a esos países?

- La primera gira fue a Europa y estuvimos tres meses. Después ya se nos empezó a organizar y la segunda gira nos invitaron a Japón. Como teníamos Japón en octubre y Europa en el verano europeo, entonces dijimos qué hacemos en el medio. "Vamos a China y Rusia". Era 2012 y no había Google Maps, viajábamos con el GPS Garmin que funcionaba más o menos y mapas de papel. Eran todas aventuras y nuestra tenía que ver con esos viajes, con canciones populares que tomamos de distintos lugares. Tenemos un guiso de canciones de todo el mundo. Entonces esto no es mainstream porque no es pop, pero sí es mainstream desde nuestro lado. Porque son canciones que te resuenan. Es música popular desde otro lugar de lo popular: chamamé, huayno, cumbia. Nuestro estilo de música es el ADN del encuentro, y la verdad que nos fue llevando el camino, no es que lo planeamos. Nos pasaron cosas que tenían que ver con este salir a vivirlo.

Cómo recibieron en esos países tan lejanos a un grupo de argentinos haciendo estos estilos de música.

Fue como ir plantando banderas: fuimos la primera banda argentina en tocar en Kosovo en la historia. La primer banda argentina en girar por China, de ir con nuestras mochilas y nuestros instrumentos a darle la vuelta a China: 5 mil km hicimos. Había un ucraniano en Odessa que nos decía "uds son mi banda argentina favorita porque son la única que conozco". Es como que venga acá un kosovar a hacer música, lo vas a ver con extrañamiento. Pero la música nuestra es bailable, es música latina, ska.

¿Y el caso de China cómo fue?

En China no tenían ni idea que podían bailar en un concierto. China tiene una particularidad, por ahí esto es hace 15 años que fue cuando fuimos nosotros, y es que tienen una cultura de trabajo, no tanto del ocio. La gente no sabía cómo comportarse en el concierto. Lo que terminó pasando fue que recién en la última canción se empezaron a soltar y empezaron a bailar. Y nosotros en ese momento tocábamos y dormíamos en el tren, viajábamos en el tren 8 horas y dormíamos ahí, para no pagar hostel y además los trenes estaban mejor que los hostels. Entonces teníamos 3 horas y dijimos "volvamos a empezar" e hicimos todo el show de nuevo. Y ahí lo bailaron. Además estaban re agradecidos, nos invitaron a comer, nos llevaron. Nos depositaron en el tren: dos personas del público vinieron con nuestro equipaje y nos pusieron en el tren. Fueron grandes aventuras, las disfrutamos. En ese momento lo padecés, pero después te queda todo eso.

¿Cómo vive una banda como la suya este momento en que la cultura es tan cuestionada en todo el mundo?

- Tenés olas. Por ejemplo después de la pandemia hubo olas de apoyo a la cultura muy fuertes. Como que de repente el mundo dijo "hay que apoyar la cultura". Ahí pudimos girar con muchos recursos por Europa. Pero ahora con la guerra en Europa no hay recursos, todos los festivales nos pagan menos que hace 5 años, con la inflación que hay y todo. Y acá en Argentina la cosa está chunga, chunga, chunga. Es aguantar porque la cosa tiene que cambiar.

La multiculturalidad de su música además es contracultural del individualismo tan fuerte que se vive hoy.

- El otro día cuando tocamos en Munro lo dije en público: "Miren qué bello es esto". El encuentro de las generaciones, había gente de todas las edades en la sala, lo que genera la música, el encuentro social, la sensibilidad con el espíritu. Hay un refrán chino que dice "si tenés dos monedas no te compres dos panes, si no un pan y una flor. Con uno alimentarás tu cuerpo y con el otro tu espíritu". Es valiosísima la cultura, más para un país. Un país que deja de lado su cultura, lo invade la cultura del otro. Yo no hago políticas públicas, pero las padezco. Que corten el chorro a la cultura, después va a ser muy difícil recuperarlo. Volver para adelante requiere un esfuerzo mucho más grande que mantener. Nosotros estamos aguantando bajo el agua.

Se viene el show en Niceto, imagino que son días de locura, pero divertida.

- Estamos muy contentos con todo lo que pasa alrededor, mucha gente entusiasmada, que va a venir con ganas. Vienen muchos invitados. Viste cuando decís cómo va a estar ese camarín (risas). Va a ser un lío. Estamos organizando todo, tiene que estar todo muy prolijo porque si no realmente va a ser un despelote. Y es muchísimo trabajo, pero muy felices, va a ser una fiesta, un laburo enorme y vale mucho la pena venir. Se los recomiendo porque va a ser inolvidable.

Igual disfrutan un poquito de ese lío, ¿no?

- A mí me gusta el despelote. Me encanta cuando vienen los amigos de mi hijo y se arma. Viste cuando estás casi perdido en una nebulosa y al final todo se resuelve, como que no tenés ni que resolver las cosas. Pasa en las vacaciones cuando te vas con amigos y hay muchos niños. Al final tenés que laburar menos que si te fueras solo, porque siempre hay alguien. Somos muchos, en la gira también, a veces estamos girando un equipo de 11 personas por todo Europa. Es divertido porque es como un viaje de egresados constante. Así tiene que ser la vida.

Si no conocés La Fanfarria del Capitán, te recomienda que arranques escuchando Villa Imperial de Potosí, Come to Berlin y su versión de Bella Ciao.

Entradas para La Fanfarria del Capitán

Todavía quedan entradas para el show que dará La Fanfarria del Capitán este jueves 8 de mayo en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA) y las mismas pueden conseguirse a través del portal de Passlinee, en el siguiente link.