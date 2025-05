Recitales y conciertos en mayo 2025: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Los principales escenarios del país reciben en mayo a grandes exponentes de la música nacional e internacional, con shows que abarcan géneros para todos los gustos.

Mayo se presenta como una oportunidad inmejorable para disfrutar de grandes recitales, tanto nacionales como internacionales. Con propuestas que abarcan géneros como el rock, el pop, el trap y la música urbana, los principales estadios y arenas del país se preparan para recibir a reconocidos artistas y bandas. A lo largo del mes, los escenarios más emblemáticos serán sede de importantes shows de mayo, ofreciendo una cartelera variada que promete ser una de las más atractivas del año.

Neo Pistea vuelve a Obras con su álbum “Culto”

El viernes 2 de mayo, Neo Pistea se presentará en el Estadio Obras Sanitarias con un show que celebra el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, Culto. Este álbum reúne once temas y cuenta con colaboraciones destacadas de figuras como Duki, Khea, Eladio Carrión y Ysy A. El evento marcará una nueva etapa para el exponente del trap argentino, que elige el “Templo del rock” para desplegar su propuesta musical con un enfoque renovado.

System of a Down regresa a Buenos Aires con su gira “Wake Up!”

Una de las citas más esperadas entre los recitales de mayo es el regreso de System of a Down, que se presentará el sábado 3 de mayo en el Estadio José Amalfitani. La banda liderada por Serj Tankian vuelve al país tras una década de ausencia, como parte de su gira "Wake Up! South America Stadium Tour". Este nuevo show será un recorrido por los clásicos más celebrados del grupo californiano, que desde su formación en 1994 ha marcado un antes y un después en la historia del metal alternativo.

Tiago PZK explora nuevos sonidos con su alter ego Gotti

El sábado 10 de mayo, Tiago PZK se subirá al escenario del Movistar Arena con un espectáculo que presenta a su alter ego Gotti, un personaje con el que inaugura una nueva etapa artística. En esta propuesta se destacan elementos estéticos góticos y una producción sonora influenciada por grupos como New Order y artistas como The Weeknd. El show propone una mirada más introspectiva y madura del cantante, en línea con sus últimas composiciones.

Lit Killah se presenta por primera vez en Obras

Lit Killah desembarcará el viernes 16 de mayo en el Estadio Obras para presentar Kustom, su nuevo disco. Esta producción reúne a varias figuras reconocidas del género urbano, entre ellas Emilia, Nicki Nicole y Milo J. Será la primera vez que el artista se presenta en este escenario, en un contexto donde busca consolidar su carrera con una propuesta más sólida y colaborativa.

Reik vuelve a Argentina con su gira “Panorama”

El mismo 16 de mayo, Reik regresará al país con un show en el Movistar Arena. La banda mexicana llegará con "Panorama", una gira que combina los éxitos clásicos con canciones de su último álbum. El grupo, que ha sabido mantenerse vigente en la escena pop latinoamericana, propone un repertorio emocional y renovado, donde la nostalgia convive con sonidos contemporáneos.

Lali ofrecerá dos fechas en el Estadio Vélez

La cantante Lali se presentará el sábado 24 y domingo 25 de mayo en el Estadio Vélez, como parte de su nueva gira que repasa los mayores éxitos de su carrera. Además de sus canciones más populares, el show incluirá los recientes lanzamientos Fanático y No me importa, adelantos de su próximo disco de estudio. Estas presentaciones en Vélez serán una oportunidad para ver a una de las artistas más convocantes del pop argentino actual en un formato masivo.

Duki y su proyecto “Ameri” llegan al Movistar Arena

Duki cerrará el mes con dos fechas en el Movistar Arena, el jueves 29 y viernes 30 de mayo. El show estará centrado en Ameri, un álbum que representa un punto de madurez en su carrera. Con colaboraciones internacionales como Bizarrap, Myke Towers y Wiz Khalifa, este trabajo destaca por su introspección lírica y su amplitud sonora. La puesta en escena promete una experiencia que va más allá de lo musical.

Airbag cierra mayo con dos shows en River

El sábado 31 de mayo, Airbag comenzará una serie de dos conciertos en el Estadio River Plate, que se extenderá hasta el 1 de junio. La emblemática banda de los hermanos Sardelli celebrará su trayectoria de más de veinte años con una puesta poderosa y una selección de canciones que repasan todas sus etapas. El evento marcará un nuevo hito en la historia del grupo, que sigue renovando su vínculo con el público y el rock nacional.