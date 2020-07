La confesión de Litto Nebbia que involucra a Alberto Fernández

Litto Nebbia cumple 72 años y para festejarlo brindó una reveladora entrevista donde comentó cómo atraviesa la pandemia y la relación que lo une al presidente Alberto Fernández. "El nexo fue lógicamente la música", expresó el mentor de "Los Gatos".

"La música te trae ese tipo de variedad, de gente, y de cosas del destino. Mi amistad con Alberto tiene más de 30 años y el nexo fue lógicamente la música", afirmó Nebbia en diálogo con Télam Radio. Y sumó: "Él también toca muy bien. Tiene muchas guitarras y siempre nos hemos encontrado compartiendo eso. Pero, bueno, ahora mirá las vueltas de la vida, es el Presidente”.

Si bien está pasando la cuarentena en compañía de su mujer en su casa del Tigre, el cantautor rosarino no se mostró ajeno a los problemas sociales que atrajo la pandemia: “Por supuesto, me da una gran preocupación lo que sucede porque sé que hay gente que no la está pasando bien. Este aislamiento trae problemas habitacionales, económicos, con los trabajos. En un país tan frágil como el nuestro en la parte económica me parece que es un lío".

Además, confesó que la devoción que el presidente Alberto Fernández tiene por su obra y su persona le "hace pasar vergüenza porque es muy fanático”. Por último, Nebbia se mostró esperanzado por el rumbo que su amigo eligió para llevar al país. "Estoy muy esperanzado porque también veo que el gobierno, dentro de las posibilidades, se ocupa de tratar de acompañar y solucionar un montón de las emergencias que hay en distintos estratos sociales”, cerró.