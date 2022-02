La cantante Simona será parte del programa EQUAL de Spotify

La intérprete de Bali atraviesa un gran presente profesional, ya que será parte del Lollapalooza 2022 y es la cara de la pantalla gigante de Spotify en el Times Square de Nueva York.

La cantante Simona fue escogida por Spotify para su programa EQUAL, en pos de dar visibilidad a las mujeres de la música. El feminismo, la igualdad de género y el activismo queer son pilares importantes en el arte de la mendocina radicada en España, por lo que esta oportunidad es un hito en su carrera.

“Es muy importante que existan espacios como este para visibilizar el trabajo que estamos haciendo todas las mujeres en la industria. Sé que desde el proyecto más under hasta el más mainstream, si lo encabeza una mujer, todo siempre es más difícil”, expresa Simona sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la industria musical y la importancia de la visibilidad femenina. “Se nos exige mucho más: tenemos que ser bailarinas, cantantes, productoras, compositoras, para que nuestro trabajo sea válido”.

Además, la cantante que recientemente dialogó con El Destape Web aseguró que la mirada de los receptores del arte de mujeres suele ser mucho más dura que cuando se trata de un hombre. “Siempre es expuesto a mayores críticas. Por eso me siento muy orgullosa de mí y de cada mujer que está en esta playlist mostrándole al mundo su arte. Somos todas muy valientes y trabajadoras”, cerró la joven cuyo rostro aparece en la pantalla gigante de Spotify en el Times Square de Nueva York.

Simona sobre el trato que reciben en Europa los latinoamericanos

La artista se expresó con El Destape Web sobre su presente profesional y su vínculo con la música. Además, en la entrevista se explayó sobre las dificultades que representa ser una argentina en España. “La verdad es que me junto con todos latinos, tengo pocos amigos europeos. Estoy justo en Barcelona, que es España pero no lo es. Hay como una lucha re interna acá y no están muy a favor de la inmigración”, comenzó Simona.

“Son una sociedad muy cerrada, que igual algunas cosas comparto: a ellos se les ha negado mucha su cultura y son muy proteccionistas con eso. Pero ahora ellos están ejerciendo un poco lo mismo con otras culturas, entonces es bastante raro”, continuó la intérprete de Bali sobre algunas presiones que siente por parte de los barceloneses. “Son muy de preservar todo lo 'catalán' y yo no formo parte de eso ni ahí. De hecho, casi no hablo catalán. Pero, por ejemplo, en Madrid es mucho más tranqui. La gente es más abierta”.