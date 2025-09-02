La altura de Arcángel: cuánto mide el cantante de reggaeton

Arcángel es un recoocido cantante de reggaetón.

Arcángel es uno de los cantantes más reconocidos de reggeatón. Nacido en Estados Unidos e hijo de dominicanos, supo ser en la década del 2000 uno de los cantantes que más brilló en la época dorada del género, que alcanzó por aquellos años popularidad en todo el continente de manera masiva. De esta manera, junto a los nombres de Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Don Omar, aparece indudablemente su nombre.

En su trayectoria cuenta con diez álbumes de estudio, si contar colaboraciones y "mixtapes". Además, realizó giras por América, Europa y distintas partes del mundo. Una carrera que sin lugar a dudas a tenido grandes picos de fama. En ese marco, no estuvo exento de polémicas por distintos motivos. Uno de ellos ha sido su altura y cuánto mide en verdad el cantante de reggeatón.

Cuánto mide Arcángel

Arcángel arriba del escenario.

Arcángel mide 1,57 metro.

La polémica con la altura de Arcángel

En 2023, el artista estadounidense protagonizó una fuerte polémica durante su estadía en Perú, donde fue intervenido cuando viajaba con su auto por un control policial cuando había viajado a Lima para ser parte del “Reggaeton Lima Festival”. El cantante internacional bajó de su camioneta con su agente de seguridad y algunos miembros de su staff, quienes se vieron asombrados por lo sucedido.

Arcángel durante un control policial en Perú en 2023.

Fue allí que muchos usuarios en redes sociales bromearon con la altura real del artista, al decir que en realidad medía menos de lo que decía medir. Algunos arrojaron que medía 1,48, pero lo cierto es que su altura es de 1,57. El propio artista, tras el incidente con la policía, se tomó con humor lo acontecido, haciendo referencia a sus orígenes y sin dramatizar lo que fueron los controles.

"Yo la paso bien cada vez que piso este país, me lo pueden hacer la próxima vez (la detención), que como quiera la voy a pasar cabrón. No tengo problema. Me pueden revisar todas las veces que quieran. Gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo la noticia me iban a jod**. No, no, no. A un artista como yo, usted no jode su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo. Eso a mí no me jode. A mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Está todo bien. Así que un aplauso para la policía del Perú", resaltó.

Los álbumes de estudio de Arcángel