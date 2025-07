Por qué se separaron Wisin y Yandel: el motivo de la separación del grupo de reggaetón

Wisin y Yandel hicieron historia juntos como dúo.

Wisin y Yandel fueron uno de los dúos más reconocidos que dio la historia moderna de la música. En particular, en la vida del reggaetón su paso dejó una huella gigante que al día de hoy es muy reconocida. La realidad es que pese a su separación en el año 2013, ambos siguieron con sus carreras solistas, realizando colaboraciones y presentaciones en distintas partes del mundo. Pero juntos no regresaron y los fans aún los extrañan.

Durante más de una década, su química en el escenario y su capacidad para innovar los llevaron a conquistar premios como los Latin Grammy y Billboard Latin Music Awards. Tuvieron como dúo una gran cantidad de éxitos, ya que juntos se consolidaron como referentes del reguetón gracias a álbumes icónicos como “Pa'l Mundo” y “Los Extraterrestres”, y temas inolvidables como “Rakata”, “Abusadora” y “Algo Me Gusta de Ti”.

Cuál fue el motivo por el que se separaron Wisin y Yandel

En relación a su separación en 2013, Yandel explicó que llevaban "14 años de mucho viaje, mucha gira", y como que necesitaban "un descanso". "No es cuestión de nosotros vernos, porque nosotros seguimos viéndonos, sino en cuestión de trabajo. Por eso fue que nosotros decidimos hacer nuestras cosas por separado. Y yo poder hacer lo que me gusta personalmente, la música que a mí me gusta personalmente, los videos como yo quiera hacerlos, lo que yo quiera hacer", resaltó el artista.

Wisin y Yandel viven en el recuerdo de los fanáticos.

En cuanto a la palabra de Wisin sobre la separación, él expresó: "Yo tuve un éxito apoteósico con Yandel y pasar a ser solitario fue todo un reto y era una experiencia nueva, me daba mucho miedo pensar que darle al público, pero gracias a Dios, conseguí avanzar y cumplir con esta nueva etapa en mi vida. En 2013 Yandel me dice, 'No voy más con el dúo'. Nosotros podíamos haber recibido uno de los contratos más grandes que un dúo había recibido. Yo lloraba todos los días, pero después lo entendí, entendí que quería soñar y que quería soñar solo, y eso es válido".

Juntos lograron todo tipo de hitos. Vendieron millones de discos, llenaron estadios en todo el mundo y colaboraron con artistas de talla internacional como Enrique Iglesias, Jennifer López y Daddy Yankee. Tras varios años, el dúo se reunió para proyectos especiales, demostrando que su química y talento siguen intactos. Algo que no va a cambiar pese a que cada uno de ellos siga con su vida y con sus propias propuestas en su carrera.