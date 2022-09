Justin Bieber suspendió el show en Argentina: las palabras del artista

El reconocido artista canadiense iba a presentarse el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Unico de La Plata. La noticia fue confirmada por la productora Move Concert. Los motivos de la cancelación.

Justin Bieber confirmó la suspensión de sus shows que estaban previstos para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Unico de La Plata. El reconocido artista canadiense emitió un comunicado para sus fanaticos y fanaticas que aguardaban su presentación en Argentina, después de casi 10 años de su último show. Según figura en el escrito, la cancelación se da por motivos de salud.

El comunicado de Justin Bieber

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour.



Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil.



Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar.



He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo,



¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”



Justin Bieber en Argentina 2022: cómo será la devolución de tickets

Las devolución de tus tickets será realizada automáticamente. A través de sistema LivePass se realizarán los reintegros a partir del día 12/09 y hasta el 23/09.

A partir de esta última fecha, dependiendo de la forma de pago:

- Si compraste con tarjeta de crédito verás el reintegro en el próximo resumen o en el siguiente.

- Si en cambio abonaste con tarjeta de débito el monto a favor en tus movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.

Ante cualquier duda, se podrán contactar al siguiente mail indicando número de DNI: devoluciones@livepass.com.ar.