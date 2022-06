Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber

Cuáles son los síntomas y los peligros del virus que afecta al cantante Justin Bieber.

El cantante Justin Bieber anunció que sufre los efectos de un extraño virus que afecta su cara y puso en estado de alerta a su comunidad de fanáticos. Cómo es el síndrome de Ramsay Hunt, cómo se manifiesta, cuáles son las causas y cuál es el tratamiento posible.

El síndrome de Ramsay Hunt es una erupción dolorosa que se forma alrededor del oído, en la cara o en la boca, y ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio de la cabeza. Se trata de un trastorno que afecta generalmente a adultos y se cree que el virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, lo cual genera hinchazón del nervio.

Síntomas

Dolor grave de oído

Erupción dolorosa en el tímpano, en el conducto auditivo externo, en el lóbulo de la oreja, en la lengua o en el paladar en el lado del nervio afectado.

Hipoacusia en un lado

Vértigo

Sentir que un lado de la cara dormido, que no responde, con parálisis

De padecer el Síndrome de Ramsay Hunt un médico puede incluir una seguidilla de exámenes para estudiar el estado del virus en el organismo. Pruebas de sangre, electromiografía (EMG) o una tesonancia magnética de la cabeza pueden ser algunas de las instancias que le permitan al profesional saber cómo es el cuadro.

Tratamiento

Por lo general, el Síndrome de Ramsay Hunt se va con antiinflamatorios y esteroides, que ayudan a que se recupere el estado saludable del organismo. Como la condición suele generar debilidad ocular y problemas para cerrar el párpado del lado de la cara afectado, suele colocarse en el paciente un parche en el ojo para evitar problemas de mayor gravedad. Si no hay muchos daños en el nervio, el proceso de recuperación total no debería durar más que una o dos semanas.

Ante cualquier signo de alerta, por favor visite un médico y no se automedique.

El preocupante video de Justin Bieber con Síndrome de Ramsay Hunt

“Obviamente, podrán haber notado que mi cara está paralizada. Tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt y trata de un virus que ataca los nervios en mi oreja, que causó que mi cara se vea así. Como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado", anunció el cantante en un video que compartió en su cuenta de Instagram.