Impacto en la música por lo que contó Céline Dion: "Yo tenía 12 y él 36"

Céline Dion tenía 12 años cuando conoció a su esposo.

Una publicación de redes sociales alusiva a las declaraciones de Céline Dion sobre las edades suyas y de su esposo cuando se conocieron. La intérprete de canciones como That's The Way It Is y My Heart Will Go On tenía 12 años cuando conoció a quien luego fue su esposo y éste tenía 38.

Céline Dion conoció a René Angélil en un bar de su ciudad natal, Quebec (Canadá), donde la joven cantaba para colaborar con los gastos de su familia que atravesaba dificultades económicas, según informó La Nación. Aquella noche de 1980, su voz cautivó a Angélil y marcó el inicio de su carrera profesional, ya que él se convirtió en su manager.

"Mi marido René no se comprometió conmigo. Sí, él tenía 38 y yo 12 cuando nos conocimos y nos enamoramos, pero fue lo suficientemente paciente como para esperar hasta mis 18", es la frase de Céline Dion que se viralizó por un posteo hecho el pasado 20 de octubre. "No aclares que oscurece", "Si a los 38 años te gusta una de 12, hay algo que no está bien!" y "Man quien ve atractivo alguien de 12" son algunos de los comentarios que dejó la gente en el posteo.

Dion contó que en un principio su familia se opuso a ese amor: "No era la persona que querían para mí. Y no los culpo. Yo le dije: ‘Mamá, realmente lo quiero. Me duele mucho’. Me enamoré de él inmediatamente. No de una manera romántica, porque yo tenía 12 años. A mí me enamoró la manera en la que trataba a todo el mundo, incluida mi propia familia y a mí. Me lo enseñó todo. Él es el único hombre en el que me he fijado. El único hombre que he amado. El único hombre que he besado", soltó en diálogo con Glamour.

Céline Dion contó que nunca estuvo con otra persona

Durante más de veinte años de matrimonio, Céline Dion se refirió a René como el gran amor de su vida, siempre lo describió como un hombre atento, generoso y el sostén tanto de su carrera como de su mundo personal. En distintas entrevistas llegó a confesar que nunca había estado con otro hombre y que, tras su fallecimiento en 2016, no imaginaba poder volver a amar, según citó ABC Puerto Rico. Lo que en su momento fue presentado como un romance, hoy puede entenderse también como un caso de grooming: un adulto que establece un vínculo afectivo con una menor, aprovechando su posición de influencia.