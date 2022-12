Qué es el síndrome de la persona rígida, la enfermedad que padece Celine Dion

La cantante canadiense dio a conocer que fue diagnosticada con un extraño trastorno neurológico que afecta a una de cada 1 millón de personas.

El síndrome de la persona rígida afecta al sistema nervioso central, aunque manifiesta afecciones neuromusculares. Esta extraña condición de salud que sufre la cantante Céline Dion afecta a un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Los científicos afirman que se trata de una enfermedadauto inmune, por lo que el mismo sistema inmunológico genera esas afecciones en el organismo. El síndrome de la persona rígida se diagnostica a través del reconocimiento de síntomas y se constata a través de pruebas de anticuerpos y de estudios de EMG (electromiografía).

Síntomas del síndrome de la persona rígida

Posturas anormales, por ejemplo, encorvarse sobre uno mismo

Episodios espasmos causados por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto

Caídas cuando la gente con la enfermedad está caminando o se pone de pie, causada por los espasmos y la rigidéz muscular

Parálisis cerebral

Epilepsia

Ansiedad y depresión. Estos síntomas pueden darse por cómo el síndrome afecta la vida diaria de quiene slo padecen, por lo que también su estado de ánimo varía. Aunque también la enfermedad hace que haya niveles bajos de neurotransmisores, fundamentales para el estado de ánimo de una persona.

Qué dijo Céline Dion en su descargo en las redes

"Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como sabés, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí", comenzó su descargo la cantante en el video que publicó en su cuenta de Instagram. Y sumó: "Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo".

Dion contó que tiene un gran equipo de médicos que trabajan para que su salud mejore y que confía plenamente en ellos. "También tengo a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha", agregó.

"Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes", cerró entre lágrimas.