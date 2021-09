Imagine cumple 50 años: La historia del himno que inmortalizó a John Lennon

La obra maestra que significó un antes y un después en la carrera musical y en la vida de John Lennon cumple 50 años.

El emblemático LP Imagine fue correlato de grandes cambios en la vida del exBeatle John Lennon; su mudanza a Nueva York -en donde iba a constituir su lugar de residencia junto a Yoko- y su etapa más radicalizada a nivel político, entre otros aspectos. A 50 años de su lanzamiento, repaso por la historia del himno que marcó un antes y un después en la vida del artista.

La canción Imagine abre el disco homónimo -segunda placa solista de John Lennon tras la traumática separación de Los Beatles en 1970 y algunos álbumes experimentales realizados junto a su esposa Yoko Ono- que, más allá del impacto de su principal corte de difusión, se convirtió en la obra maestra del músico a partir de la confluencia de los diversos intereses manifestados allí, tanto en la música como en sus líricas, y de la presencia de gran parte de los rasgos que conformaban su compleja personalidad.

Esta producción además fue el gran puente que dividió la existencia de Lennon entre su vida en Gran Bretaña, marcada entre otras cosas por su difícil infancia y su pasado beatle; y su futuro inmediato en Nueva York, en donde iba a constituir su lugar de residencia junto a Yoko y su etapa más radicalizada a nivel político.

El himno pacifista que conquistó al mundo

El himno pacifista Imagine convive en la placa con la furia política de Gimme Some Truth o I Don´t Wanna Be a Soldier, la dura crítica existencial de Crippled Inside e It´s So Hard, la introspección de How?, las románticas y confesionales Oh, My Love y Jealous Guy, la festiva Oh, Yoko, y la rabiosa diatriba contra Paul McCartney de How Do You Sleep?. Esta última, prueba cabal de que John podía ser no tan pacífico cuando se trataba de cuestiones personales.

En esa amalgama apareció la canción Imagine, tan en contraste con algunas piezas del mismo disco como con el futuro radicalizado que esperaba a John en Nueva York. De lo que pareciera no haber dudas es de la certeza que tenía el exbeatle de tener entre manos una obra que trascendería en el tiempo.