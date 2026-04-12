Grabó más de 10.000 recitales en secreto durante 40 años y ahora están todos disponibles gratis en internet

El 8 de julio de 1989, un joven de Chicago llamado Aadam Jacobs entró a un pequeño club llamado Dreamerz con una grabadora Sony escondida en el bolsillo. Esa noche, una banda desconocida de Seattle pisaba por primera vez un escenario en Chicago. "Hola, somos Nirvana. Somos de Seattle", anunció Kurt Cobain antes de lanzarse al primer tema. Dos años y medio después, ese mismo grupo sacudiría al mundo entero con Nevermind.

Jacobs grabó ese show. Y luego grabó otro. Y otro. Y así durante cuatro décadas.

10.000 recitales, una grabadora y mucha paciencia

A lo largo de 40 años, Jacobs grabó más de 10.000 conciertos con equipos cada vez más sofisticados, en Chicago y otras ciudades de Estados Unidos. Empezó de adolescente grabando canciones de la radio y un día alguien le enseñó el truco: meter una grabadora en un show sin que nadie se diera cuenta. A partir de ahí no paró.

La colección es un tesoro para cualquier fanático de la música alternativa de los años 80 y 90. Incluye shows tempranos de R.E.M., The Cure, The Pixies, The Replacements, Depeche Mode, Stereolab, Sonic Youth y Björk, además de un concierto de 1988 de los pioneros del hip hop Boogie Down Productions y un show de Phish de 1990 que nunca había circulado hasta ahora.

Cómo se están digitalizando las cintas

Durante décadas, todo ese material durmió en cajas llenas de cassettes y cintas DAT en la casa de Jacobs. Después de que una documentalista hiciera un film sobre él en 2023, un voluntario del Internet Archive lo contactó para preservar la colección antes de que las cintas se deterioraran por el paso del tiempo.

Desde entonces, un grupo de voluntarios de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania trabaja para digitalizar y subir cada grabación. Brian Emerick viaja desde los suburbios de Chicago hasta la casa de Jacobs una vez al mes para llevarse entre 10 y 20 cajas, cada una con 50 o 100 cintas, y las transfiere en tiempo real a archivos digitales. Tiene diez grabadoras funcionando en simultáneo. Estima que ya digitalizó unas 5.500 cintas y que el proceso llevará todavía algunos años más.

Dónde escucharlas

Todo el material está siendo subido de forma gratuita al Internet Archive (archive.org), el repositorio digital sin fines de lucro donde se puede escuchar en streaming o descargar libremente. La grabación del primer show de Nirvana en Chicago ya está disponible, con el audio limpio y restaurado.

La colección sigue creciendo semana a semana. Para los fanáticos de la música que vivieron esa era o simplemente quieren escuchar cómo sonaban esas bandas antes de ser famosas, es difícil encontrar un archivo más valioso en internet.