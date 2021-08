Free Britney: Jamie Spears aceptó renunciar a la tutela de la estrella del pop

El padre de Britney afirmó que quiere trabajar junto con el abogado Mathew Rosengart, que representa a la cantante, en una transición ordenada con el próximo tutor.

De acuerdo con lo que informó el portal de entretenimiento TMZ, Jamie Spears aceptó dejar el cargo de curador de la herencia de Britney Spears y explicó que quiere trabajar con el tribunal y Mathew Rosengart, el nuevo abogado de la estrella del pop, en una transición ordenada con el próximo tutor.

Según el portal, el abogado de Jamie argumentó a través de documentos legales que “no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como curador del patrimonio”. Agregó también que es “debatible” si un cambio en conservador sería lo mejor para la cantante. Y sumó que no cree que una pelea pública con su hija sea la mejor decisión a tomar.

“Sin embargo, incluso cuando el Sr. Spears es el objetivo incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio continuo como su curador sería lo mejor para ella. Entonces, aunque debe impugnar esta Petición injustificada para su remoción, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo curador“, declaran los papeles legales.

"No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!", había publicado recientemente Britney, asegurando que prefería seguir subiendo videos de sus bailes en las redes sociales antes de presentarse en los teatros de Las Vegas hasta tanto recuperar la autonomía económica de su patrimonio, estimado en 60 millones de dólares.

Tanto Madonna, Justin Timberlake, Christina Aguilera y hasta el mismísimo Víctor Hugo Morales fueron algunas de todas las personalidades y figuras de todo el mundo que se sumaron al hashtag #FreeBritney en solidaridad con Britney Spears y su lucha que, finalmente, parece estar cerrándose a favor de la artista coronada como "La princesa del pop".