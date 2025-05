Fiesta en el tango por el anuncio de Raúl Lavié sobre Astor Piazzolla: "Un encuentro"

Los amantes del tango podrán disfrutar de un homenaje emotivo a Astor Piazzolla en la voz de Raúl Lavié.

El histórico cantor de tango Raúl Lavié se consagró como uno de los grandes referentes de la música rioplatense y una vez más será protagonista de un homenaje especial para el legendario bandoneonista Astor Piazzolla. Con un show lleno de “lujo y arte”, el destacado artista vuelve a demostrar que con a 87 años y una trayectoria que abarca más de siete décadas, continúa siendo una figura insoslayable del 2x4.

“Un homenaje a Astor Piazzolla en la voz de Raúl Lavié llega al Palacio Paz!”, anunció el recinto cultural desde las redes sociales junto al cantor y destacaron que los espectadores que vayan podrán disfrutar: “Un encuentro donde el lujo y el arte te sorprenderán en todo momento”. Además, de escuchar la voz de “El Negro”, los visitantes podrán recorrer los salones del palacio y en el Gran Salón de Honor.

“Raúl Lavié acompañado por bandoneón, violín, contrabajo y piano, interpretará un repertorio único que disfrutarás de principio a fin”, agrega la sinopsis del show que contará con el talento de los subcampeones del Mundial de Tango 2023, quienes sumarán “emoción a una noche que será inolvidable”. Cabe mencionar que las entradas están disponibles por la web de Passline. La fecha especial será el martes 17 de junio desde las 19, en la Av. Santa Fe 750, en la Ciudad de Buenos Aires.

"Me rompió la cabeza": Raúl Lavié confirmó su relación con Astor Piazzolla, prócer del tango argentino

En una extensa charla con La Nación, Raúl Lavié habló de su historia con Astor Piazzolla y expresó: "Una de las cosas más importantes que me han pasado; quizá como haber sido parte de Tango argentino. Tengo una filmación de Canal 13, cuando volvimos de una gira de Japón, una de las tantas giras que hice con Astor".

Raúl Lavié brindará un show íntimo y especial con el foco en la obra de Astor Piazzolla.

"Fui conocido y amigo de él y lo soy de toda la familia. Ya canté con las tres generaciones: Piazzolla, su hijo, Daniel, y su nieto, Pipi. Tuve el honor de escribir un prólogo para un reciente libro de Daniel; así es la relación", resumió con emoción y agregó: "Nos queremos y significan mucho para mí".

"Cuando estaba preparando Piazzolla inmortal, en el centenario de su nacimiento, Pipi me dio manuscritos de Astor, una pila de música arreglada por él. Como músico, Astor me rompió la cabeza y estoy totalmente de acuerdo con la lucha que emprendió en un momento tan difícil con la renovación", aseguró Raúl Lavié, dejando en claro que continúa su vínculo afectivo con la familia Piazzolla más allá de que Astor no esté presente físicamente.