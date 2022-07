FERNANDOCOSTA palpita su regreso a Argentina: "El día que llegué a LATAM me quería quedar"

El Destape charló en exclusiva con FERNANDOCOSTA, el rapero español que la rompió en el Nación Urbana y en noviembre volverá a Buenos Aires.

Vestido con un impecable conjunto de la Selección Argentina de los 2000, FERNANDOCOSTA encendió el Estadio Obras hace algunos meses en base a un estilo callejero, una voz rasposa, bases bien raperas y líneas filosas. Y ante el cariño de su debut latinoamericano no le quedó otra opción que prometer un regreso cercano, algo que ya se confirmó que cumplirá. El próximo 3 de noviembre se presentará en Niceto Club en el marco de la presentación de Tirititando, su disco más reciente. El Destape habló con el rapero ibérico sobre su nueva placa, la escena rapera, lo que se viene y el cariño argentino.

FERNANDOCOSTA desembarcó por primera vez en Latinoamérica en mayo de este año, listo para llevar sus picantes barras a las ediciones uruguaya y argentina del Festival Nación Urbana. Claro que el rapero español no era un desconocido para la región, ya que como el propio músico explica, Argentina es el segundo país donde más se escuchan sus canciones, solo detrás de España.

Pese a que tanto sus compatriotas Ayax y Prok como el argentino Homer El Mero Mero se lo habían adelantado, el nacido en Ibiza explicó: "No fue lo mismo que vivirlo en mis propias carnes. Uno se puede hacer una idea a grandes rasgos desde fuera, pero hasta que no lo vive en su propia piel no se hace la idea realmente de todo lo que le bancan a uno tan lejos de casa". Incluso, durante su visita a Buenos Aires, aprovechó para grabar el videoclip de Ya no.

- ¿Ese recibimiento es uno de los motivos para volver tan rápido?

Totalmente. Aparte nos planteamos la idea de "por qué no vinimos antes". Pero entre cuarentena y que en España también teníamos muchísimo trabajo y demás, no se dio hasta ahora. Pero se me ha metido entre ceja y ceja ir a Latinoamérica con más frecuencia. Ya te digo, el primer día que llegué a Lationamérica me quería quedar, no quería volver a España.

La grabación de Tirititando

El próximo 3 de noviembre FERNANDOCOSTA volverá a presentarse en Buenos Aires con un show que promete ser completamente épico en Niceto Club y para el que todavía quedan algunas entradas -se pueden conseguir en este link-. Será en el marco del "Tirititando Tour", la gira con la que presenta su segundo disco, lanzado el pasado 27 de mayo. "Soy una persona que nunca soñó todo esto", se sinceró el nacido en Ibiza en su charla con El Destape.

- ¿Notaste diferencias a la hora de grabar el primer disco (Yipiyou) y el segundo?

El primer disco lo hicimos un poco como hobby, para pasar el rato. Y al final fue un gran éxito. Ahora que teníamos el foco encima, tenía la necesidad de darle un mejor contenido en todos los aspectos a la gente que me escucha.

- ¿Sentiste la presión de ese éxito que tal vez no esperabas?

Sería hipócrita si te dijera que no tenía presión encima. Sí la tuve pero traté de trabajar con los de siempre, con Blas, con mi equipo de trabajo, que son Taste The Floor Records y demás, toda la gente que ha estado implicada.

- ¿Qué era lo que sentías que te presionaba?

Porque viene gente a los conciertos, nos escucha mucha gente y ganamos más plata. Entonces creo que es necesario el invertir no solo el dinero sino también el tiempo y el esfuerzo. Y todo eso al final conlleva una presión, porque a todo lo que tú le pones un esfuerzo, al final lo quieres ver recompensado de alguna manera u otra. Con que la gente me lo diga por la calle o alguien me diga que lo he sacado de una mala época con mi música y demás, yo ya me siento con el pago hecho.

Sus objetivos en la música

Hace un tiempo, FERNANDOCOSTA reveló que había cumplido su primer sueño gracias a la música: le pudo comprar una casa a su madre. El propio rapero reconoce cada vez que tiene la oportunidad la importancia que tiene su familia para él. Inclusive así lo demuestra en INTRO, la canción con la que comienza Tirititando, donde no solo le dedica el disco a sus seres queridos sino que el propio tema comienza con un audio de su madre felicitándolo y pidiéndole que se cuide. Sin embargo, tras cumplir el sueño de la casa para su mamá, Fernando no se detiene y sigue.

- Ya le pudiste comprar la casa a tu madre, ¿qué sigue?

Mi padre tiene una caseta en el campo con un campo de patatas, etcétera, y se la quiero vallar entera. Le quiero vallar el terreno que tiene, que es un buen dinero. Y nada, que ponga ahí unos perros sueltos y eso.

Pese a que Tirititando salió hace muy poco, FERNANDOCOSTA reconoció que ya está pensando "en todo lo que quedó fuera del disco". "A mí siempre lo que más me gusta de mi música es lo último que hago. Y al final lo que no he sacado es lo que más me gusta", agregó el músico español en su charla con El Destape. Mientras que a la hora de soñar con una colaboración -"una buena colabo es unión de fuerzas y juntas públicos", remarcó-, Fernando piensa bien en grande y fuera de su género: Pablito Lescano y El Cigala.

Para quienes no conocen su música, FERNANDOCOSTA recomienda comenzar por Etapas raras y Ya no.